Der Kupferpreis auf dem Weg nach oben

Mit gut 10.500 US-Dollar, die für eine Tonne Kupfer bezahlt werden müssen, befindet sich der Preis auf einem Höhenflug

Investoren-Augen leuchten, wenn sie so etwas im Portfolio sehen: 100 Prozent Kursplus in zwölf Monaten. Der Kupferpreis hat das geschafft. Allein über die vergangenen vier Wochen hat sich Kupfer um knapp 20 Prozent verteuert. Geht es nach den Branchenexperten boomt es weiter. Sie prognostizieren schon einen Preis in Richtung 15.000 US-Dollar je Tonne Kupfer. Für Ivan Glasenberg, CEO von Glencore, müssen die Kupferpreise etwa 50 Prozent ansteigen, damit das Angebot mit der Nachfrage mithalten kann. Denn nur dann werden Bergwerke, die unter entsprechend hohen Kosten arbeiten würden, aufgebaut beziehungsweise wiedereröffnet. Zudem würde dann wohl die Nachfrage etwas reduziert. Auch hat gerade die Internationale Energieagentur (IEA) davor gewarnt, dass die hohen Preise und die Verfügbarkeit den Übergang zu sauberer Energie verzögern könnte. Denn Batterien, Windkraftanlagen und Sonnenkollektoren brauchen nun mal ebenso wie die Verkabelung in Elektroautos Kupfer.





Die Nachfrage nach dem rötlichen Metall wird nicht zuletzt durch Konjunkturmaßnahmen nochmals verstärkt, denn hier wird auch die Entwicklung neuer Wind- und Solarparks gefördert. Um von dem Kupfer-Boom zu profitieren, können Investoren auf das physische Metall setzen oder sich die Aktien von Unternehmen mit aussichtsreichen Kupferprojekten ins Depot legen. Letzteres ist zwar risikoreicher, jedoch besitzen die Aktien in der Regel einen Hebel auf den Preis des Metalls. Damit erscheint das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell sogar sehr gut.





Beispiele für Kupfer-Aktien sind Hannan Metals und Torq Resources. Hannan Metals kommt gut voran auf seiner San Martin-Liegenschaft in Peru. Sie enthält Kupfer und Silber. Mit der Entdeckung weiterer hochgradiger Kupfer-Silber-Systeme wird gerechnet. Bei Torq Resources und seinem Eisen-Oxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita in Chile wird noch dieses Jahr das erste Bohrprogramm beginnen. Benachbarte Unternehmen verfügen über hochwertige Ressourcen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



