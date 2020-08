Den Kupferpreis auf dem Schirm haben

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Die Entwicklung des Kupferpreises war volatil, dennoch erwarten Experten, dass das rote Metall in den nächsten Jahren boomt

Nicht nur Gold, auch Kupfer hat eine beachtliche Preisrally in den letzten Monaten hingelegt. Angeregt wird der Kupferhunger durch die zunehmende Elektrifizierung und die steigende Anzahl von Elektrofahrzeugen. Den vierten Monat in Folge liegt der Preis für das Konjunkturmetall im expansiven Bereich. Denn Chinas Wirtschaft erholt sich zusehends und das Land ist nun mal der größte Kupferverbraucher.

Nicht vergessen werden darf der Kupferbedarf der neuen digitalen Wirtschaft, sprich der digitalen Infrastruktur. Diese wird etwa in China extrem ausgebaut. Energieintensive Rechenzentren sowie 5G-Netze brauchen Kupfer.

Da sieht manch ein Analyst für 2021 einen Kupferpreis von 7000 US-Dollar je Tonne. Da die 6.000 Euro-Marke übersprungen wurde, sind spekulative Investoren hellhörig geworden und wollen auf den fahrenden Zug aufspringen. Im größten Kupfer-Produktionsland, in Chile, wo rund 25 Prozent des weltweiten Kupfers produziert werden, ist zudem die Corona-Pandemie stark ausgebrochen. Eine Unterversorgung könnte entstehen. Und der Kupfermarkt ist bereits jetzt eng geworden.

So sind die Kupferbestände bereits deutlich gesunken. Und auch aus dem für das Kupferangebot wichtigem Bereich Kupferschrott ist der Nachschub stark eingebrochen. Um auf den fahrenden Kupfer-Zug aufzuspringen, braucht es Gesellschaften wie Copper Mountain Mining oder Auryn Resources.

Trotz Corona konnte die Copper Mountain Mine in British Columbia, an der Copper Mountain Mining mit 75 Prozent beteiligt ist, ein starkes zweites Quartalsergebnis in Sachen Produktion und Finanzen vorlegen.

Auryn Resources besitzt hochgradige Gold- und Kupferprojekte, sechs an der Zahl, in Nunavut und Peru. Eine geplante Umstrukturierung des Unternehmens dürfte für die Anteilseigner von Vorteil sein.

