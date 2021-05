Kupferpreis: Verdopplung voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Anleger haben mit dem Beginn der Pandemie ein zentrales Ziel: Die Gewinner zu finden. Waren es eingangs Unternehmen aus dem Tech-Sektor und Stay-at-Home-Aktien, folgten später Aktien, die von der Entwicklung klimafreundlicher Technologien besonders profitierten. Nun schauen Anleger nach Rohstoffen, die in größeren Mengen benötigt werden könnten. Der neueste Trend an der Börse ist Kupfer, das auf ein neues Allzeithoch steigt.



Mehr Kupfer in Elektro-Fahrzeugen

In Elektrofahrzeugen ist dreimal mehr Kupfer verbaut, als in Verbrennern, während Kupfer aufgrund seiner hohen Leitfähigkeit auch in anderen klimafreundlichen Technologien wie Solarzellen verwendet wird. Zwar gibt es derzeit Experten zufolge kein Defizit am Weltmarkt für Kupfer, auch wenn chinesische Einkäufe in den letzten Wochen den Eindruck erweckt haben könnten, dass dies der Fall wäre. Die Spekulation fokussiert sich auf die Nachfrage, die in den nächsten Jahren kommen könnte.



Kupferpreis vor Verdopplung?

Ein Analyst der US-Rohstoff-Webseite OilPrice.com rechnet aufgrund steigender Nachfrage in den kommenden Jahren mit einer Verodpplung des Kupferpreises auf 20.000 Dollar pro Tonne. Kupfer wird sowohl an der Londoner LME als auch an der New Yorker Metallbörse COMEX gehandelt, auf die sich auch die CFDs von CMC Markets beziehen.



Kupferpreis: Ausbruchbewegung läuft

Corona-bedingte Produktionseinbußen etwa bei Antofagasta, einem der größten Kupferproduzenten der Welt, sowie rückläufige LME-Lagerbestände bilden ein bullisches Umfeld, das zu einem Ausbruch im Kupferpreis geführt hat. Auch BHP Billiton meldet bedingt durch das Coronavirus "wachsende Schwierigkeiten" bei der Kupferproduktion. Dass steigende Preise auch dazu führen könnten, dass chinesische Einkäufer dem Markt fern bleiben, ist ein Risiko für die laufende Bewegung. Tatsächlich gibt es aber keine Anzeichen einer Trendwende. Was wir sehen ist ein dynamischer Ausbruch über das alte Rekordhoch des Jahres 2011. Aus einem Trendfortsetzungsmuster vom März dieses Jahres lässt sich ein weiteres charttechnisches Potenzial von 13-22% ableiten (Widerstände bei 5,51 und 6,01 USD), solange 4,67 Dollar als Unterstützung verteidigt werden kann. Ansonsten droht ein Rutsch bis 4,35-4,16 Dollar.

Kupfer Cash CFD , Preis in US-Dollar, Cents pro Pound (=453 Gramm), Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.





Finanztrends Video zu Kupfer COMEX Rolling



mehr >

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.