Kupfer - weltweit begehrt

Kupfer wird seit über 10.000 Jahren verwendet. Die größten Kupfervorkommen liegen in Chile.

Seit Kupfer als eines der ersten Metalle von Menschen verwendet wurde, ist es ein wichtiger Rohstoff. Heute braucht besonders die Autoindustrie vermehrt Kupfer für die steigende Anzahl von Elektro- und Hybridantrieben. Dabei liegt fast die Hälfte der weltweiten Kupfervorkommen in den Anden in Chile. Dort wurden in 2017 insgesamt 5,33 Millionen Tonnen des rötlichen Metalls produziert. Die globale Kupferproduktion belief sich in 2017 auf etwa 19,7 Millionen Tonnen.

Die wichtigste Kupfermine in Chile ist die La Escondida-Mine. Sie steht für 20 Prozent des gesamten Bergbaus in Chile. Wie in 2017, so kämpfen aktuell die Arbeiter wieder für Lohnerhöhungen und verbesserte Bedingungen. 44 Tage dauerte der Streik in Anfang 2017 und er war damit der längste.

Ein Streik in dieser Mine führt zu Konsequenzen in der Wirtschaft und trifft auch den globalen Kupfermarkt. Besonders dieses Jahr, da die Kupferproduktion in Chile im ersten Halbjahr rund 12,3 Prozent höher ist als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das von BHP kontrollierte Bergbauunternehmen Escondida produzierte im ersten Halbjahr 2018 um 97,4 Prozent mehr Kupfer als in den ersten sechs Monaten 2017.

So hat sich auch die Regierung bereits eingeschaltet. Denn BHP hat die Regierung um Vermittlung bei den Gesprächen gebeten. Dauert der neuerliche Streik lange, so könnte dies zu einem weltweiten Ansteigen der Kupferpreise führen. Kupferunternehmen in anderen Ländern wie etwa Copper Mountain Mining oder Panoro Minerals sollten genügend Abnehmer für ihr Kupfer besitzen.

Copper Mountain Mining kann auf seinem Flaggschiff-Projekt, der Copper Mountain Mine in British Columbia auf starke Produktionsergebnisse blicken. Das zweite Quartal 2018 brachte 23,1 Millionen Pfund Kupferäquivalent. Gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen die Einnahmen um 25 Prozent und der Cashflow um 55 Prozent und die Produktion um zehn Prozent an.

Auf Kupfer setzt auch Panoro Minerals. Unter den Kupfer-Gold-Projekten in Peru ist die Cotabambas-Mine das wichtigste Projekt. Dazu kommt noch das Antilla-Projekt, ebenfalls in Peru gelegen. Ziel von Panoro Minerals ist eine möglichst baldige Produktionsaufnahme.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp.html) und von Panoro Minerals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/panoro-minerals-ltd.html).

