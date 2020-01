Kupfer weiter im Rallyemodus

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Anfang Dezember gelang es Kupfer sich über einen mittelfristigen Abwärtstrend auf der Oberseite zu befreien und damit eine klare Trendwende einzuleiten. Auch konnte der letzte markante Widerstand um 6.000 US-Dollar erfolgreich überwunden werden, das Industriemetall befindet sich auf dem besten Weg seine kurzfristigen Kursziele sukzessive abzuarbeiten, bietet aber noch immer gute Handelsansätze auf der Oberseite.

In der letzten charttechnischen Besprechung vom 12. Dezember 2019: „Kupfer: Metall legt mit Kaufsignal los!“ wurde rechtzeitig auf den Ausbruch des Kupferpreises über die markante Hürde von 6.000 US-Dollar sowie einen Trendwechsel hingewiesen. Dieses Szenario trat daraufhin wie erwartet ein und führte den Preis in den letzten Handelstag direkt über die Sommerhochs von 6.066 US-Dollar auf grob 6.200 + X US-Dollar weiter voran. Damit steuert das Industriemetall vor dem Hintergrund eines erfolgreichen Phase-1-Deals zwischen den USA und China auf seine nächsten Zielmarken aus Anfang letzten Jahres zu. Dabei hat sich die bisherige Aufwärtsbewegung recht dynamisch entwickelt, für ein fortgesetztes Long-Investment ist es unter den gegebenen Umständen noch nicht zu spät. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber sehr viel enger abgesichert werden, auch unterstützt der COT Report eine Fortsetzung der bisherigen Aufwärtsbewegung bei Kupferpreis.

Inverse SKS zeigt Wirkung

Nach technischen Gesichtspunkten wurde eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 6.000 US-Dollar erst kürzlich aktiviert und ermöglicht es rechnerisch dem Kupferpreis auf Sicht der nächsten Wochen zunächst in den Bereich von 6.320 US-Dollar zuzulegen, darüber an die Jahreshochs aus 2019 bei 6.570 US-Dollar. Bei derartigen Kursentwicklungen kommt es aber häufig zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen, diese könnten problemlos in den Bereich von erneut 6.000 US-Dollar abwärts reichen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr runter gehen, weil sonst der Eindruck eines Fehlausbruchs aufkommen und Abgaben zurück auf die zentrale Unterstützung von 5.800 US-Dollar forcieren würde. Eine derartige Entwicklung würde mit merklich eingetrübten weltwirtschaftlichen Erwartungen einhergehen.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

6.200 // 6.320 // 6.400 // 6.570

Unterstützungen:

6.126 // 6.065 // 6.000 // 6.885



Fazit

Wer ebenfalls jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringen will, muss deutlich mehr Risiko in Kauf nehmen und eine entsprechend gehebeltes Zertifikat einsetzen. Hierzu kann auf das bereits bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF9JYV zurückgegriffen werden, dass bei einem Kursanstieg des Kupferpreises auf 6.570 US-Dollar noch eine Renditechance von weiteren 115 Prozent bietet. Eine Verlustbegrenzung muss allerdings aufgrund eines zu erwartenden Pullbacks unter das Niveau von 6.000 US-Dollar angesetzt werden. Damit ergibt sich ein Ausstiegskuss von 0,08 Euro im vorgestellten Schein, bestehende Long-Positionen sind auf Einstand nachzuziehen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MF9JYV

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,28 – 0,29 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

2,519 US-Dollar

Basiswert:

Copper Mar20

KO-Schwelle:

2,519 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

6.156,00 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

0,72 Euro

Hebel:

8,49

Kurschance:

+ 115 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

