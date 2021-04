Kupfer weiter im Rallye-Modus: Wer profitiert?

Zahlreiche Faktoren kommen derzeit zusammen und treiben den Kupferpreis in immer neue Höhen. Zahlreiche Analysten glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Buntmetall seine Allzeithochs von Februar 2011 überwinden wird!



Vor allem, so Beobachter, profitiere Kupfer derzeit davon, dass die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinne, während gleichzeitig davon ausgegangen wird, dass die Minenproduktion nicht mit der steigenden, globalen Nachfrage mithalten kann. Das bedeute, der Markt steuere auf eine Angebotsknappheit zu, hieß es weiter.



Hinzu kommen immer wieder Angebotsunterbrechungen im Kupfermarkt. Zuletzt war es die Ankündigung eines Streiks chilenischer Hafenarbeiter, die dagegen protestieren, dass Chiles Präsident ein Gesetz blockiert, dass es den Arbeitern erlaubt hätte, ein drittes Mal vorzeitig Geld aus ihren Pensionsfonds zu entnehmen. Warum das von Bedeutung ist? Nun, weil Chile ein Viertel der globalen Kupferproduktion verantwortet.



Nach Ansicht der Experten von TD Securities werden weitere, potenzielle Unterbrechungen des Angebots auch weiterhin höhere Kupferpreise stützen. In der aktuellen Lage könne auch eine moderate Unterbrechung schon große Auswirkungen auf den Markt haben, hieß es.





Das derzeit erhebliche Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hat den Kupferpreis demzufolge auf den höchsten Stand seit Juli 2011 getrieben. Aktuell kostet ein Pfund des roten Metalls bereits rund 4,492 USD.Und Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial. Wie es hieß sei der langfristige Aufwärtstrend bei Kupfer intakt und gewinne auch auf kurze Sicht an Fahrt, obwohl der Kupferpreis nun in den überkauften Bereich vordringe.Vielfach wird auch darauf hingewiesen, dass nicht nur ein wieder stärkeres Wirtschaftswachstum die Kupfernachfrage antreibt, sondern auch, dass die USA unter Joe Biden wieder verstärkt darauf setzen, ihre Wirtschaft aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu befreien. Da Kupfer dafür in großen Mengen benötigt wird, treibt das ebenfalls den Preis und führt dazu, dass nach Ansicht von Experten der Kupfermarkt dieses Jahr im Angebotsdefizit verbleiben sollte.Zumal nicht nur die Vereinigten Staaten auf eine „grünere" Wirtschaft setzen, sondern dieser Trend weltweit zu beobachten ist. Einer kürzlich durchgeführten Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge, gehen die Anleger davon aus, dass Kupfer 2021 unter allen Metallen die beste Performance hinlegen wird. 40% der befragten seien bullish für Kupfer gewesen, gefolgt von Silber.Von all dem profitieren auf jeden Fall die Kupferproduzenten weltweit. Aber auch die Juniors und sogar die Explorer des Sektors spüren die positive Stimmung bereits oder sollten in Kürze zu reagieren beginnen.