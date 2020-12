Kupfer und Zink preislich stark

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Kupfer ist so teuer wie seit 2013 und Zink ist so teuer wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr





Knapp 7.700 US-Dollar je Tonne Kupfer ist ein stolzer Preis und dürfte die Kupfergesellschaften freuen. Der Grund dürfte in der nach Corona wieder starken chinesischen Industrie liegen, die sich wieder auf Wachstumskurs befindet. Der Kupferpreis ist nun mal eng mit der Wirtschaftstätigkeit verbunden. Besonders zugenommen hat die Kupfernachfrage für elektrische Anwendungen, so ein Bericht von Roskill. Viele Draht- und Kabelverbindungen brauchen Kupfer. Und so ist laut Roskill die Gesamtnachfrage von 60 Prozent im Jahr 2000 auf 79 Prozent im Jahr 2018 gestiegen.





Kupfer wird daneben in Kupferrohren, in Autos, in Computern, Unterhaltungselektronik oder Smartphones verbaut. Kupferunternehmen wie etwa Copper Mountain Mining, die das gefragte Metall produzieren, sollten also in Zukunft immer genügend Abnehmer haben. Copper Mountain Mining besitzt 75 Prozent an der Copper Mountain Mine in British Columbia. Gerade konnte eine Erweiterung der Mine verkündet werden, die eine höhere Produktion, niedrigere Kosten und damit mehr Gewinn für das Unternehmen bedeutet.





So wie der LME-Industriemetallindex im November um rund zehn Prozent zugelegt hat, so hat auch ein anderes wichtiges Metall, das preislich auf dem Weg nach oben ist, nämlich Zink, zugelegt. Der Preisanstieg der letzten 18 Monate ist in erster Linie auf Minenstörungen zurückzuführen. Auch beim Zink ist eine starke Nachfrage aus China zu verzeichnen. Im August erreichte die Produktion von verzinktem Stahl einen Rekordwert, nämlich 16 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.







Zink ist der Rohstoff, den Osisko Metals in seinen Projekten in Kanada besitzt. Bei den Zinkprojekten Pine Point Mining Camp und Bathurst Mining Camp handelt es sich zudem um große Projekte.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/) und Osisko Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/).







