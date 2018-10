Kupfer und Uran als Favoriten

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

In den vergangenen Monaten ist Uran im Preis gestiegen. Auch Kupfer ist heute deutlich teurer als noch Ende 2015. Beide sind unentbehrliche wichtige Rohstoffe

Der Anstieg des Uranpreises ist sicher auch auf die selbst auferlegte eingeschränkte Produktion der zwei weltweit größten Uranförderer zurückzuführen. Seit April ging es nach und nach bergauf mit dem Preis. Vielleicht ist auch US-Präsident Trump nicht ganz unschuldig, da er die Produktion in den USA wachsen sehen will und es vielleicht seitens der USA zu Zöllen auf ausländische Uran-Lieferungen kommen könnte. Interessant ist auch, dass Deutschland mit seinem Atomausstieg fast alleine dasteht. In weiten Teilen der Welt ist die Energiegewinnung aus Kernenergie dagegen auf dem Vormarsch.





Börsenriese Cameco will mit seiner Stilllegung der McArthur-Mine den Uranmarkt wieder ins Gleichgewicht bringen. Doch auch höhere Nachfrage ist programmiert. Die Wirtschaftsmacht China etwa braucht Atomkraftwerke, um Kohlekraftwerke aus dem Verkehr zu ziehen. Bau und Planung neuer Atommeiler wird die Urannachfrage Chinas in den nächsten Jahren deutlich anheizen.





Uranunternehmen wie Uranium Energy sollten also auf den richtigen Rohstoff setzen. Das in den USA ansässige Unternehmen besitzt nicht nur die strategisch wichtige Hobson-Verarbeitungsanlage in Texas nahe von zum Teil genehmigten und zum Teil fortgeschrittenen Uranprojekten, sondern auch Uranprojekte in Wyoming, Arizona, Colorado, New Mexico und in Paraguay.





Ein anderer Rohstoff, von dem China große Mengen verschlingt und weiter verschlingen wird, ist Kupfer. Das One Belt, One Road-Projekt Chinas fordert ebenfalls massive Investitionen. Ein enormes Wirtschaftsprogramm, ein Mammutprojekt, das Ost und West über einen enormen Infrastrukturausbau verbinden soll. Denn China will den Handel mit Kleinasien und Europa stimulieren. Kupfer sollte davon profitieren und ebenso Gesellschaften, die Kupfer im Boden besitzen wie Panoro Minerals.





Das peruanische Kupferentwicklungs- und Explorationsunternehmen besitzt zwei fortgeschrittene Kupferprojekte, das Cotabambas Gold-Silber-Kupferprojekt und das Antilla Kupfer-Molybdän-Projekt in Südperu. Dazu kommen noch das Kusiorcco und das Humamantata Kupferprojekt im frühen Stadium.





