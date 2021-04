Mit Kupfer und Gold in den Projekten gut aufgestellt

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Sowohl dem Gold- als auch dem Kupferpreis wird eine starke Zukunft vorausgesagt. Gesellschaften mit diesen Rohstoffen sollten gut dastehen





Das Konjunkturmetall Kupfer wird, wenn in absehbarer Zeit die Pandemie eingedämmt wird, verstärkt zum Einsatz kommen. Eine sich erholende Wirtschaft weltweit setzt auf Infrastrukturprojekte sowie auf die Elektromobilität. Gerade für Elektro- und Hybridfahrzeuge wird deutlich mehr Kupfer gebraucht als für herkömmliche Fahrzeuge. Den Trend der Zeit sieht man auch auf den Automobilmessen.





Gerade erst hat die „Auto Shanghai 2021“ ihre Pforten geöffnet. Im chinesischen Automarkt tut sich Einiges. So wurden im ersten Quartal 2021 knapp 6,5 Millionen Neufahrzeuge verkauft. Rechnet man dies hoch, so könnten im Gesamtjahr 2021 rund 25 Millionen Fahrzeuge in China verkauft werden. Dies wäre ein weltweit nie dagewesener Rekord. Hauptthemen der Automesse sind, wie sollte es anders sein, Elektromobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung. Gerade China sieht sich als wichtigstes Land in Sachen Zukunftstechnologien im Automobilsektor. Der Prozentsatz der produzierten „New Energy Vehicles“ steigt denn auch steil an.





Nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge, Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr sowie Themen wie Entertainment und noch vieles mehr werden auf der Messe vorgestellt. Für Rohstoff-Interessierte ist klar, dass diese Entwicklung für die Kupfernachfrage Bedeutung besitzt. Gesellschaften mit Kupfer, die zudem noch den Anlageliebling Gold im Boden besitzen, sollten also aussichtsreiche Rohstoffe haben.

Gold und Kupfer haben beispielsweise Aurania Resources oder Adventus Mining in ihren Projekten. Dabei sind beide unter anderem in Ecuador in Sachen Rohstoffe unterwegs. Aurania Resources besitzt das The Lost Cities-Cutucu-Projekt in den Anden in Ecuador. Es enthält Kupfer, Gold und Silber. Adventus Mining hat drei Kupfer-Goldprojekte in Ecuador und weitere Projekte in Kanada und Irland.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/) und Adventus Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/adventus-mining-corp/).

