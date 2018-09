Kupfer muss her

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Nicht nur in Asien wachsen gigantische Großstädte heran, auch in Europa werden Lebensräume der Zukunft gebaut. Da ist das Konjunkturmetall Kupfer gefragt

Enormes Bevölkerungswachstum in asiatischen Ländern verlangt nach dem Bau von neuen großen Städten. Dazu kommt der Trend der Urbanisierung. Ein einzigartiges Projekt wird gerade am Rande von Paris entwickelt, das EuropaCity 2024-Projekt. 3,1 Milliarden Euro fließen von Chinas größtem privaten Immobilienentwickler in das Projekt.





Die Stadt der Zukunft soll entstehen, wobei die Lebensqualität und die Vernetzung von Arbeiten und Leben nicht zu kurz kommen soll. Ansonsten soll alles vorhanden sein, was der Mensch braucht. Ob Kulturangebote, Sporteinrichtungen, Restaurants, Hotels, Shoppingcenter, Arbeitsplätze oder Freizeitparks, all das nur 30 Minuten von der Pariser Innenstadt entfernt. Elektrobusse und ein öffentliches Fahrradsystem sollen für gute Verkehrsverhältnisse sorgen.





Kupfer ist dabei ein nötiger Rohstoff. Liefern könnte ihn beispielsweise Copper Mountain Mining. Dessen Flaggschiff-Projekt, die Copper Mountain Mine in British Columbia produzierte im zweiten Quartal 2018 23,1 Millionen Pfund Kupferäquivalent und steigerte so die Einnahmen gegenüber dem Vorjahresquartal um 25 Prozent. Die nahegelegene Konzession New Ingerbelle der Gesellschaft konnte auch gerade mit sehr guten Bohrergebnissen aufwarten.





Auch Panoro Minerals besitzt erfolgversprechende Kupfer-Gold-Projekte. Diese liegen in Peru. Neben der bedeutsamen Cotabambas-Mine setzt Panoro Minerals auf sein Antilla-Projekt. Dort haben Testergebnisse das enorme Potenzial der Wirtschaftlichkeit des Projektes jüngst bestätigt. Das Unternehmen steht finanziell gut da und befindet sich im strategisch wichtigen Süden Perus.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp.html) und Panoro Minerals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/panoro-minerals-ltd.html).





