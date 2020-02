Kupfer vor massivem Angebotsdefizit

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Die Financial Times blickte jüngst auf die Auswirkungen der Energiewende für Industriemetalle und zitiert in diesem Zusammenhang die Analysten von Wood Mackenzie. Diese prognostizieren, dass in den nächsten fünf Jahren satte 240 Milliarden US-Dollar in die Rohstoffproduktion investiert werden müssen, um den Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden. Die Zeitung erwähnt neben Kobalt und Nickel, die demnach bereits Mitte der 20er Jahre einer Angebotskrise ausgesetzt sein könnten, auch Kupfer.





Ladestationen für E-Autos enthalten bis zu 80 Kilogramm Kupfer





Das Industriemetall zeichnete sich in den vergangenen Monaten in erster Linie durch volatile Kursverläufe aus. Noch immer gilt die Preiskurve als Gradmesser der weltweiten Konjunkturerwartungen. Droht Ungemach, reagiert der kurzfristige Kupfer-Kurs sofort. Trotz dieser Störfeuer sollten sich Anleger der Marktlage bewusst sein. Wie die Financial Times schreibt, könnte der weltweite Kupfer-Verbrauch bis 2030 um 250 Prozent wachsen. Der Grund: Im jungen Jahrzehnt könnten weltweit bis zu 20 Millionen Ladestationen für Elektrofahrzeuge entstehen. Jede davon nutzt zwischen fünfzig und achtzig Kilogramm Kupfer.





Strenge Umweltauflagen machen Rohstoffproduktion teurer





Angesichts dieser Zahlen erscheint ein Handeln dringend geboten. Bereits in den vergangenen Jahren wurden kaum neue Vorkommen entdeckt. Wie die Analysten von Standard & Poor’s melden, wurde in den vergangenen drei Jahren keine einzige neue Lagerstätte entdeckt. Auf Sicht von fünf Jahren waren es immerhin drei neue Kupfervorkommen. Zum Vergleich: In den fünfundzwanzig Jahren davor wurden jedes Jahr mindestens drei neue Kupfer-Vorkommen entdeckt.





Die geringe Anzahl neuer Kupfer-Vorkommen und die zu erwartende stark steigende Nachfrage trifft die Minen-Industrie inmitten einer Revolution: Bergbau-Gesetze werden weltweit verschärft und an die Anforderungen von Umweltstandards angepasst. Dies erhöht für Rohstoffunternehmen kurzfristig die Kosten für Exploration und Produktion und dürfte bereits mittelfristig zusätzlich in steigenden Preisen resultieren. Erst wenn der Preis für Kupfer angestiegen ist und sich der Abbau unter aktuellen Bedingungen wieder lohnt, kann die Industrie dem kommenden Marktungleichgewicht entgegenwirken.





Kupfer-Großprojekte mit guter Zukunft





Einer der Profiteure könnte das kanadische Unternehmen Oroco Resources (TSX-V: OCO; WKN: A0Q2HB; ISIN: CA6870331007) sein, das in Mexiko tätig ist. Das Santo-Tomás-Projekt liegt auf einem historischen Abbaugebiet für Kupfer, verfügt über eine gute Infrastruktur und befindet sich in prominenter Gesellschaft: Nur vierzehn Kilometer entfernt liegt die Bahuerachi-Liegenschaft, die von der chinesischen Jinchuan-Gruppe für mehr als 200 Millionen Dollar übernommen wurde. 2020 plant Oroco Resources, bereits bestätigte Vorkommen historischer Analysen zu erweitern und eine aktuelle Ressourcenschätzung zu erstellen. Gelingt es dem Unternehmen, eine kritische Größe zu erreichen, könnte auch Oroco selbst zum Übernahmeziel werden. Analysten bescheinigen Kupfer-Großprojekten mit guten Eckdaten angesichts der Mobilitätswende bereits heute eine gute Zukunft.





Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte





Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.





Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.