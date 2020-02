Kupfer: In letzter Sekunde gedreht!

Das als Konjunkturindikator geltende Metall Kupfer fiel ausgelöst durch die Sorge einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus einhergehend mit wirtschaftlichen Schäden wie ein Stein, konnte sich aber an einer entscheidenden Kursmarke wieder stabilisieren und dynamisch zu Oberseite abdrehen. Die weltweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie greifen, auch griff die chinesische Regierung mit milliardenschweren Unterstützungen der Wirtschaft unter die Arme.

Kupfer weist zur Überraschung vieler zum Ende dieser Woche einen deutlichen Kursgewinn auf, nachdem zuvor noch Belastungen durch das Corona-Virus und Ängste um eine Konjunkturabschwächung Chinas die Märkte unter Druck setzten. Zwar fiel der Preis für das rötliche Metall noch einmal in den Bereich der 2019´er Tiefs zurück, konnte aber an dieser Stelle dynamisch zur Oberseite abdrehen und eine steile Gegenbewegung einleiten. Wie nachhaltig diese jedoch ausfällt, bleibt unter den gegebenen Umständen noch abzuwarten. Hätte China allerdings nicht mit einer massiven Geldspritze und einer überraschenden Leitzinssenkung interveniert, sähe das Bild ganz anders aus.

Unruhige Zeiten

Aus dem Stand heraus lässt sich nur spekulativ ein weiterer Kupferpreisanstieg rechtfertigen, Kursgewinne in den Bereich von zunächst 5.800 US-Dollar, darüber an die kurzfristig überwundene Hürde von rund 6.000 US-Dollar wären auf Sicht der nächsten Stunden durchaus vorstellbar. In ruhigeres Fahrwasser dürfte Kupfer aber erst oberhalb der Preismarke von grob 6.320 US-Dollar zurückkehren. Dann könnte auch rasch ein erneuter Test der Jahreshochs aus 2019 bei 6.570 US-Dollar stattfinden. Wer ebenfalls überdurchschnittlich von einem steigenden Kupferpreis profitieren möchte, kann sich hierzu das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE6MHS etwas näher ansehen. Ein Kursrutsch unter die markante Unterstützungszone um 5.500 US-Dollar würde jedoch eine größere Verkaufsformation in Form einer SKS-Formation auflösen und zu mittelfristigen Verkaufssignale in Richtung 4.310 US-Dollar führen.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 5.800 // 5.925 // 6.000 // 6.276 Unterstützungen: 5.600 // 5.500 // 5.480 // 5.340

Fazit

Der aktuelle Aufschwung beim Kupferpreis von der Unterstützung bei 5.500 US-Dollar kann noch nicht als nachhaltig gewertet werden, erlaubt es aber durchaus ein spekulatives Long-Investment darauf abzuschließen. Wer sich auf sehr kurzfristiger Basis hieran herantraut, kann dazu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE6MHS setzen und überdurchschnittlich partizipieren. Die mögliche Rendite-Chance beträgt bis zu 150 Prozent, sofern Kupfer wie erwartet auf ein Niveau von 6.000 US-Dollar zulegt. Erste Gewinnmitnahmen können bereits um 5.8000 US-Dollar realisiert werden. Der vorgestellte Schein dürfte im Hoch bei 2,63 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte noch unterhalb der jüngsten Tiefstände von 5.500 US-Dollar angesetzt werden, im Zertifikat ergibt sich dadurch ein Stoppkurs von 0,12 Euro. Vorzugsweise sollte in einer derartigen Marktphase noch mit kleineren Handelsgrößen hantiert werden, falls es mal richtig schieflaufen sollte.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE6MHS

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,05 - 1,06 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 2,496 US-Dollar

Basiswert: Kupfer Future KO-Schwelle: 2,496 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 5.726 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,63 Euro Hebel: 24,5

Kurschance: + 150 Prozent Quelle: Vontobel

