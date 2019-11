Kupfer kratzt am Abwärtstrend

Insgesamt beherrscht seit Sommer letzten Jahres ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen beim Kupferpreis und drückte diesen im Zeitraum bis Ende August um 24 Prozent auf 5.536 US-Dollar pro Tonne abwärts. Damit wurde zeitweise eine sehr wichtige Unterstützung bei 5.800 US-Dollar unterschritten, allerdings konnte eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China für Auftrieb sorgen und den Kupferpreis erneut über dieses Niveau anheben. Aktuell kratz der Kupferpreis schon wieder an seinem mittelfristigen Abwärtstrend um 5.950 US-Dollar und könnte bei weiter positiven Nachrichten zum sog. Phase-1-Deal durchaus zu einem Ausbruchsversuch ansetzen. Natürlich dürfen die dabei vor dem Kupferpreis liegenden Hürden zwischen 5.950 und 6.000 US-Dollar nicht außer Acht gelassen werden, oberhalb derer Kupfer die Chance auf eine größere Rallye erfährt.

Abwärtstrend im Test

Für ein Direktinvestment dürfte es zum aktuellen Zeitpunkt noch etwas zu früh sein, sobald der Kupferpreis aber die Marke von 6.000 US-Dollar überwunden hat, werden weitere Gewinne wahrscheinlich. Erste Anlaufstelle bildet das Niveau von 6.200 US-Dollar, darüber der Widerstand aus Ende 2019 von 6.320 US-Dollar. Wer ebenfalls von einem derartigen Szenario überzeugt ist und überdurchschnittlich davon profitieren möchte, kann sich hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE1JZA etwas näher ansehen. Die mögliche Renditechance bis zum letztgenannten Zielbereich beträgt bis zu 88 Prozent. Solange dieses Widerstandsband jedoch ungebrochen bleibt, müssen zwangsläufig noch einmal Rücksetzer zurück auf 5.800 US-Dollar einkalkuliert werden. Tiefer als die untere Trendkanalbegrenzung um 5.750 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht mehr abwärts gehen, weil in diesem Fall direkte Abgaben an die Jahrestiefs von 5.536 US-Dollar drohen würden. Insgesamt hängt alles von den weiteren Verhandlungen zwischen den beiden Streithähnen USA und China ab.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 5.950 // 6.000 // 6.065 // 6.230 Unterstützungen: 5.800 // 7.750 // 5.730 // 5.600 Fazit Die Einstiegsvoraussetzungen für ein erfolgreiches Long-Investment nach Maßstäben der Charttechnik ist ein Durchbruch über die nächste runde 6.000'er Marke bei Kupfer. Nur so ließe sich mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Lauf in Richtung 6.200 US-Dollar, darüber sogar an 6.320 US-Dollar ableiten. Als Zugvehikel kann in diesem Fall das mit einem Hebel von 1,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE1JZA angewendet werden. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt bis zu 88 Prozent. Orientierungshalber dürfte der Schein dann um 2,55 Euro herum notieren. Eine Verlustbegrenzung darf natürlich nicht fehlen, sollte das Niveau von vorerst 5.800 US-Dollar aber nicht überschreiten. Bezogen auf den Schein ergibt sich somit ein Stoppkurs von 1,24 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE1JZA

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,35 - 1,36 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 2,537 US-Dollar

Basiswert: Kupfer Future KO-Schwelle: 2,537 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 5.925 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,55 Euro Hebel: 1,8

Kurschance: + 88 Prozent Quelle: Vontobel