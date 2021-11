Auch Kupfer ist von Lieferkettenproblemen betroffen

Lieferkettenprobleme ziehen sich durch die Rohstoffwelt. Kupfer ist da keine Ausnahme





Im Jahr 2008 erlebte Kupfer eine Rezession. Dann stieg der Preis rasant an, Rekordpreise waren zu verzeichnen. 2011 wurden schon Befürchtungen laut, dass die schnelle Industrialisierung Chinas die Kupfernachfrage extrem anheizt. Kupferbestände schmolzen und die Nachfrage nach dem roten Metall stieg. Noch heute gehen viele Experten davon aus, dass ein knappes Angebotsszenario droht und höhere Kupferpreise ins Haus stehen. Kupfer ist das Metall der vielen industriellen Anwendungen. Wirkliche Alternativen gibt es in größerem Umfang noch nicht.





Chinas Nachfrage nach Kupfer war in den letzten zehn Jahren stark. Es kam zu einem Defizit. Für viele Branchenkenner beginnt die Phase einer enormen Kupfernachfrage erst jetzt, wenn Schwellenländer wachsen. Ein Allzeithoch erreichte der Kupferpreis im Februar 2011 bei einem Preis von fast 11.000 US-Dollar je Tonne. Jetzt droht ein Angebotsdefizit, verschärft durch Pandemie-bedingte Lieferunterbrechungen und dies könnte die Kupferpreise nach oben treiben. Das zweite Quartal 2021 brachte den Preis von 10.700 US-Dollar je Tonne Kupfer nahe dem Allzeithoch. Allein das Recycling von Kupfer könnte Höchstpreise verzögern. Dennoch scheint die Zukunft für den Preis des Konjunkturmetalls rosig. Das Angebotsdefizit beim Kupfer ist vor allem auf einen Mangel an hochwertigem Kupfer zurückzuführen. Die Nachfrage wird dabei von einem Elektrifizierungstrend weltweit angeheizt. Dazu kommt das Wachstum Asiens, die steigende Verbreitung von Elektrofahrzeugen und die Verwendung von Kupfer in erneuerbaren Energien.





Gesellschaften mit Kupfer in den Projekten sollte man daher nicht vergessen. So ist beispielsweise Adventus Mining vorrangig in Ecuador tätig, Gold und Kupfer stehen im Vordergrund beim El Domo-Projekt und im Curipamba-Distrikt. Auch Aztec Minerals ist in Sachen Rohstoffe, dabei Gold, Kupfer und Silber unterwegs, etwa in Mexiko beim Cervantes-Projekt und in Arizona beim Tombstone-Projekt.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Adventus Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/adventus-mining-corp/).

