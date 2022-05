Kupfer ist essenziell

Ohne Strom geht nichts oder nicht viel. Eine wichtige Materialkomponente ist dabei Kupfer

Dass die Energieinfrastruktur wichtig ist, haben auch die USA erkannt. So werden jährlich mehr als 100 Milliarden US-Dollar in eine intelligente Energieinfrastruktur investiert, denn das Stromnetz soll sicher sein. Was passiert, wenn die Stromversorgung nicht mehr funktioniert, sah man im Jahr 2015. Da startete Russland einen Cyberangriff auf die Ukraine und trennte rund 225.000 Menschen stundenlang vom Strom. Ein erneuter Angriff erfolgte 2016. Im Jahr 2017 haben russische Hacker Saudi-Arabien ins Visier genommen und Sicherheitssysteme abgeschalten, die zur Verhinderung von Explosionen in einer petrochemischen Anlage verwendet wurden. Die Bedrohung des Stromnetzes ist eine ernste Angelegenheit. Daher setzt sich auch US-Präsident Joe Biden für die Modernisierung des Stromnetzes ein. Es sollen Tausende von Kilometern neuer Übertragungsleitungen gebaut werden. Auch möglichen Cyberangriffen sollen sie standhalten.





Kupfer ist auch ein gefragter Rohstoff für die Wind- und Sonnenenergie. Und immer mehr kleine lokale Solar- und Windsysteme erobern die Welt. Sie können Universitäten, das Militär oder Krankenhäuser mit Strom versorgen. Diese sogenannten Micro Grids können unabhängig vom nationalen Stromnetz betrieben werden, da sie in sich geschlossene intelligente Stromversorgungsnetze sind. Lokale Stromerzeuger, Energiespeicher und Stromverbraucher sind direkt angeschlossen. Dies ist nur ein Beispiel wie mit Kupfer der Weg in die Zukunft gelingt. Kupfer besitzen neben Gold in ihren Projekten beispielsweise Aurania Resources oder Aztec Minerals. Aurania Resources ist in Ecuador tätig, besonders auf seinem The Lost Cities Cutucu-Projekt, daneben existieren Partnerschaften und Joint Ventures. Aztec Minerals verfügt in Mexiko über das Porphyr-Gold-Kupfer-Projekt Cervantes sowie in Arizona über Beteiligungen am historischen Tombstone-Silber District.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.