Kupfer gehört die Welt! Hier lauert eine sehr günstige Investment-Story!

Die Kupfernachfrage wird explodieren, da sind sich die Branchenkenner und viele Analysten einig!





aufgrund der Nachfrage-Explosion durch die Energiewende und deren Infrastrukturmaßnahmen müssen zwingend neue Minen entwickelt werden.

Quelle: Kutcho Copper





Ein Top-Mover im besagten Bereich ist unserer Meinung nach die kanadische Kutcho Copper Corp. (WKN: A2JAMG). Diese Firma konzentriert sich auf das hochgradige und gleichnamige Kupfer-Zink-Projekt ‚Kutcho‘, dass sich im Norden von British Columbia befindet. Dieses unternehmenseigene Projekt wird quasi in Siebenmeilenstiefeln unter den höchsten Umweltstandards durch das Genehmigungsverfahren gebracht, und schlussendlich in die Bauentscheidung vorangetrieben werden.

Das Kupfer-Zinkprojekt erstreckt sich über 17.000 Hektar mit derzeit 46 Mineralexplorations-Claims und liegt nur etwa 120 km östlich von ‚Dease Lake‘. Mit seiner Lage in British Columbia befindet sich das Projekt nicht nur in bester Jurisdiktion, sondern zudem in einem Gebiet mit hervorragender Infrastrukturanbindung. Die Lagerstätte ist durch die Straße von ‚Dease Lake‘ sowie per Flugzeug sehr gut zu erreichen, da sich eine Start- und Landebahn in nur 10 km Entfernung befindet.

Wie angesagt das Gebiet ist zeigen sich die schon niedergelassenen namhaften Minen wie zum Beispiel ‚Brucejack‘ von Pretium und ‚Red Chris‘ von Imperial Metals. Und neben diesen TOP-Minen befindet sich das sehr vielversprechende ‚Kutcho‘-Projekt, mit seiner Hafenanbindung in etwa 400 km Entfernung.

Quelle: Kutcho Copper





Das ‚Kutcho‘-Projekt verfügt über ein komplett eingerichtetes Feldcamp und wird in kürze mit dem Ausbau der bereits vorhandenen Zufahrtsstraßen beginnen, um auch größere Transporte problemlos bewältigen zu können.

Die Zusammenarbeit mit den Ureinwohnern der ‚Tahltan Nation‘ und der ‚Kaska Dena Nation‘, in deren Territorien das ‚Kutcho‘-Projekt liegt, ist hervorragend. Deshalb werden alle wirtschaftlichen Beteiligungsvereinbarungen zusammen weiterentwickelt, die die Interessen aller Beteiligten wahren, Arbeitsplätze schaffen und auch den Nationen deutliche wirtschaftliche Vorteile bringen.

Eine neue ‚low-cost‘-Mine in Entstehung!





Eine umfassende Überarbeitung der verfügbaren technischen Daten und anschließender Neuplanung der Mine, im Rahmen der Machbarkeitsstudie, ergab, dass der Betrieb hauptsächlich im Tagebau mit zwei angrenzenden Untertageminen durchgeführt werden kann, und das sogar bei nur sehr geringer Grundfläche!





Quelle: Kutcho Copper

Die robuste Machbarkeitsstudie unterstreicht noch einmal die hohe Wirtschaftlichkeit des Projekts, sogar bei niedrigeren Metallpreisen als heute! Denn mit einem Kapitalwert von rund 931 Mio. CAD nach Steuern und einem internen Zinsfuß (‚IRR‘) von 41 % verfügt das ‚Kutcho‘-Projekt über eine enorme Hebelwirkung, durch niedrigere Produktionskosten von nur rund 1,80 USD pro Pfund Kupferäquivalent. Die anfänglichen Kapitalkosten liegen bei etwa 480 Mio. CAD.

Über ein Minenleben von zunächst 11 Jahren soll die Metallproduktion bei 533 Millionen Pfund Kupfer, 841 Millionen Pfund Zink, 10,6 Millionen Unzen Silber und annähernd 130.000 Unzen Gold liegen. Allein der hochgradigste Teil des Kupfer-Zink-Erschließungsprojekts verfügt schon heute über ‚gemessene und angezeigte‘-Ressourcen von 22,8 Millionen Tonnen Kupferäquivalent mit durchschnittlich 2,26 %. Allein aus dieser Menge können rund 1,1 Milliarden Pfund Kupferäquivalent rausgeholt werden. Hinzu kommen noch die knapp 12,9 Millionen Tonnen Kupferäquivalent mit einem Durchschnittsgehalt von 1,62 % Kupferäquivalent in der ‚abgeleiteten‘-Kategorie, was weiteren 460 Millionen Pfund Kupferäquivalent entspricht.

Quelle: Kutcho Copper

Vor Beendigung der finalen Phase der Machbarkeitsstudie wurden zudem schon wichtige Meilensteine erfolgreich gemeistert. Zu den wichtigsten zählen definitiv die Fertigstellung der Tagebau- und Untertagebaupläne, sowie die Entwicklung eines integrierten Produktionsplans, der sich auf die Verarbeitung des hochgradigsten Materials zu Beginn des Minenbetriebs.

Auch die Verfahrenstechnik und der Entwurf eines kompakten Zerkleinerungs-, Erzsortier- und Flotationskreislaufs hat ein fortgeschrittenes Stadium erreicht und steht kurz vor der Finalisierung! Nach aktuellem Stand ist es möglich, den Erzsortierkreislauf vollständig in den Zerkleinerungskreislauf zu integrieren was dann sogar die Vorsortierung und Aussortierung von etwa 600 Tonnen pro Tag an minderwertigem Material ermöglicht!

Die Absetzanlage ist als vollständig ausgekleidete Kontaktwasser- und Absetzlagerungsanlage konzipiert, wodurch ein zusätzlicher Kontaktwasserdamm überflüssig wird.

Hervorragende und einfach zu verstehende Projekt-Geologie!

Die Mineralisierung des ‚Kutcho‘-Projekts umfasst drei bekannte ‚VMS‘-Lagerstätten vom ‚Kuroko‘-Typ, die in einem linearen Trend in Richtung Westen abfallen.

Quelle: Kutcho Copper

Die größte Lagerstätte ‚Main‘ beginnend östlichen Ende an der Oberfläche, gefolgt von der etwas tieferliegenden ‚Sumac‘-Lagerstätte und ‚Esso‘ am westlichen Ende. Dieses Vorkommen liegt in einer Tiefe von etwa 400 m.

Schon jetzt massig hochgradiges Material vorhanden! Aber noch viel mehr wartet auf seine Entdeckung!





Das gesamte ‚Kutcho‘-Projekt steckt, wie es derzeit aussieht, noch voller Werte. Denn bis jetzt wurden schon sechs weitere und vielversprechende Bohrziele mit vermutlich massiven Erweiterungspotenzial entdeckt!

· Allein 459.000 Tonnen ‚abgeleitete‘-Mineralressourcen befinden sich schon im ‚Open Pit Shell‘ und damit sogar innerhalb der aktuellen Tagebauhülle. Diese Ressourcen stehen unserer Meinung nach schon quasi für das Upgrade in die höherwertige ‚gemessene und angezeigte‘ Kategorie bereit!

· Hinzu gesellt sich noch eine gesamte ‚abgeleitete‘-Mineralressource der Lagerstätte ‚Sumac‘, bestehend aus 9.086.000 Tonnen Erz, die sowohl für eine Höherstufung als auch Erweiterung prädestiniert ist.

· Dazu kommt noch die ‚Main-Sumac‘-Lücke, ein 400 m x 380 m großes Areal, das zwischen dem ‚Main‘ und ‚Sumac‘-Areal liegt, sowie eine weitere offene Mineralisierung, die zum Teil auch der ‚Main‘- und zum anderen Teil zur ‚Esso‘-Zone gehören, die allerdings außerhalb des aktuellen Ressourcenmodells liegen.

· Ein weiteres potenzielles ‚High Grade‘-Ziel stellt die ‚FWZ‘-Erweiterung dar, die sich unterhalb der ‚Main‘-Zone befindet und sich noch in alle Richtungen offen präsentiert. Das Bohrloch E057, welches am östlichen Rand der Liegenschaft gebohrt wurde liefert mit 3,54 % Cu, 6,94 % Zn, 316,9 g/t Ag und 1,47 g/t Au über 1,5 m einen interessanten Vorgeschmack auf das, was noch kommen kann!

· Und ‚last but not least‘ sei die potenzielle Erweiterung von ‚Esso-West‘ genannt. Dieses vermutlich ebenfalls hochgradige Ziel liegt rund 300 m westlich von ‚Esso‘, wo eine Bohrung eine Mineralisierung mit 2,0 % Cu, 5,2 % Zn und etwa 17 g/t Ag durchteufte!

Auch finanziell alles im Lot! Und starke Ankerinvestoren geben zusätzliches Vertrauen!

Starke finanzielle Unterstützung erfährt Kutcho Copper von Seiten seiner Hauptaktionäre wie Capstone Mining und Wheaton Precious Metals. Diese beiden ‚Big Boys‘ unterstützten den sehr aussichtsreichen Kupferexplorer bereits mit einem riesigen Finanzierungspaket von 100 Mio. CAD, von denen etwa 35 Mio. CAD bereits investiert wurden. Zusammen mit der im Sommer erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunde über 4,1 Millionen CAD steht die Gesellschaft auf finanziell sehr gesunden Füßen.

Notiert ist Kutcho Copper an der Heimatbörse TSX unter dem Ticker KC, und in Deutschland unter der WKN: A2JAMG. Bei derzeit 98,2 Millionen ausstehenden Aktien und einem Aktienkurs von 0,67 CAD wird das Unternehmen derzeit mit nicht einmal 66 Mio. CAD (rund 46 Mio. EUR) bewertet.

Quelle: Kutcho Copper

Größte Aktionäre sind mit 10 % Capstone, mit 7,4 % Wheaton und mit 5 % das Management von Kutcho Copper.

Ein TOP-TEAM als weiterer Erfolgsgarant!





An der Spitze von Kutcho Copper steht als Präsident, CEO und Direktor Vince Sorace. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten, in den er über 300 Millionen Dollar an Finanzierungsmittel auftreiben konnte. In weiteren Funktionen ist er als Chairman von E79 Resources und als Gründer und Executive Chairman von MineHub Technologies tätig. Daneben befinden sich mit Rob Duncan als COO und Gavin Cooper als CFO zwei sehr erfahrene Experten im Vorstand.

Quelle: Kutcho Copper

Deutlicher Mehrwert durch die Rückgewinnung der Lizenzgebühr und des Vorkaufrechts!

Einen weiteren großen Meilenstein konnte Kutcho Copper (WKN: A2JAMG) erst kürzlich mit dem Abschluss des Rückkaufs der von Sumac Mines gehaltenen Lizenzgebühr sowie dessen Vorkaufsrecht für die zukünftig produzierten Konzentrate vom ‚Kutcho‘-Kupfer-Zink-Projekt erreichen! Die Beendigung des Abgabenabkommens ermöglicht es Kutcho Copper sich nun auf die volle Flexibilität zu konzentrieren. Denn losgelöst von reservierten Abnahmen kann man nun konstruktive Abnahme- und Finanzierungsgespräche führen, in denen die 100 % Abnahme zur Disposition stehen kann.

https://www.youtube.com/watch?v=tx_2joixH5w&t=70s

Fazit: Mit deutlicher Unterbewertung auf dem richtigen Weg!

Einer der wichtigsten Meilensteine wurde durch die vorgelegte Machbarkeitsstudie erreicht! Jetzt allerdings geht es direkt in den Genehmigungsprozess, wobei die Umweltprüfung schon behördlich geprüft wird!

Quelle: Kutcho Copper

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sind definitiv hervorragend und das Umfeld für weiter steigende Kupferpreise auch. Genau dieses Zusammenspiel von Kutcho Copper (WKN: A2JAMG) aus Top-Projekt in bester Lage und signifikanten Entwicklungsschritten, das von einem Spitzen-Management mit nachweislichem ‚Track-Record‘ und einer unverschämt günstigen Unternehmensbewertung ist für uns so quasi ein Garant für deutlich höhere Aktienkurse!

