Kupfer für die Zukunft

Trotz Pandemie hat sich der Kupferpreis sehr gut entwickelt. Unternehmen mit Kupfer im Boden stehen daher im Blickpunkt

Geht der Preis für das rötliche Metall nach oben, profitieren die Aktien der Gesellschaften, denn dann steigen auch die Gewinne, Dividenden und meist auch der Wert der Aktie. Abhängig ist der Kupferpreis von Angebot und Nachfrage und auch vom Kurs des US-Dollars. Das wichtige Industriemetall Kupfer punktet mit seiner elektrischen Leitfähigkeit und seiner Korrosions-Resistenz. Im Sektor saubere Energietechnologien wird Kupfer zunehmend benötigt. Windturbinen, Elektroautos und die Elektronik brauchen Kupfer.





Im Mai befand sich der Kupferpreis auf dem Rekordhoch von 10.724,50 US-Dollar je Tonne. Dann ging es preislich wieder unter 10.000 US-Dollar. Heute befindet sich der Preis des Industriemetalls wieder nahe dem höchsten Stand, denn eine Verknappung beim Angebot ist zu verzeichnen. Einschränkungen, verursacht durch die Pandemie, werden vermutlich dieses Jahr die Produktion einschränken, auch in Chile, dem größten Kupferproduktionsland ging diese bereits zurück. Laut der Copper Study Group war der Kupfermarkt in den ersten fünf Monaten 2021 mit 80.000 Tonnen im Überschuss. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lag ein Überschuss von 121.000 Tonnen vor. Besonders entscheidend für die Entwicklung des Kupferpreises ist die weitere Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Ob das Desaster um den Immobilienkonzern Evergrande den Kupferpreis negativ beeinflussen wird, wird sich zeigen.





Wer jedoch an Kupfer als das Metall für eine grüne Zukunft glaubt und an Wirtschaftswachstum – irgendwann wird die Pandemie auch im Griff sein – der sollte sich Unternehmen wie Aurania Resources oder Torq Resources anschauen. Aurania Resources ist in Südamerika auf Edelmetalle und Kupfer fokussiert. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit verschiedenen Regierungsstellen zusammen. Torq Resources ist ebenfalls auf Gold und Kupfer ausgerichtet, und zwar in Chile. Gerade wurde eine Option auf ein weiteres Gold-Kupferprojekt in Chile erworben.





