Kupfer: Wie groß ist Chinas Hunger noch?

China ist der weltweit größte Kupferkonsument mit einem Anteil von mehr als vierzig Prozent an der globalen Nachfrage am roten Metall. Entsprechend bedeutend ist das Wohlergehen der Wirtschaft Chinas für den Kupferpreis. Die Gründe für den zuletzt gesehenen Anstieg der Kupferpreise waren laut World Bank Commodities Market Outlook von April 2017 aber in der Störung der Angebotsseite zu finden. Ein 43 Tage dauernder Streik in der chilenischen Escondida-Mine, der weltweit größten Kupfermine, endete Ende März ohne Lösung. Im April gab die Regierung Indonesiens eine auf acht Monate zeitlich begrenzte Lizenz an Freeport McMoRan, den Betreiber der weltweit zweitgrößten Grasberg-Mine, nachdem sie zuvor im Januar den Export von Kupfer beschränkt hatte, um die heimische Kupferindustrie zu stärken. So geht die Studie von einer geringeren Kupferproduktion in diesem Jahr aus und rechnet in der Folge mit einem um achtzehn Prozent steigenden Kupferpreis. Charttechnisch schwankte der seit dem starken Anstieg im Oktober und November letzten Jahres auf ein höheres Niveau zwischen 5400 und 6100 US-Dollar. Eine nach dem Hoch von Mitte Februar bei 6112 US-Dollar einsetzende, kurzfristig fallende Tendenz führte die Notierungen zurück an die Unterstützung bei 5466 US-Dollar, markiert durch das Zwischentief von Anfang Mai, wurde aber durch den danach folgenden Anstieg aus dem Markt genommen.

Kupfer (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SE74K4) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Kupferpreis ausgehen, mit einem Hebel von 6,9 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 10,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 5450 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 3,97 Euro. Mit einem möglichen Kupferpreis auf mittlere Sicht von 6600 US-Dollar würde sich ein Chance-Risiko-Verhältnis für diese spekulative Idee von 1,9 zu 1 ergeben.

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: SE74K4

Akt. Kurs: 7,34 - 7,44 Euro

Basispreis: 4.992,95 US-Dollar



KO-Schwelle: 5.187,62 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Long



Emittent: Société Générale

Basiswert Kupfer Future

Kursziel: 14,13 Euro

Kurschance: 90 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.