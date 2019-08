Kupfer: Vorspiel vor dem großen Ausverkauf

Das als Industriemetall geltende Kupfer hat nach dem Bruch einer mittelfristig entscheidenden Unterstützung in den letzten Tagen eine zwischengeschaltete Erholung eingeleitet. Das Chartbild bleibt aber schwer angeschlagen und dürfte schon bald neuerliche Jahrestiefs hervorbringen.

Die Konjunkturindikatoren deuten alle gleichsam auf eine Abkühlung der Weltwirtschaft hin, dies hat sich beim konjunkturell wichtigen Industriemetall Kupfer schon lange Zeit angedeutet. Zu Beginn dieses Monats ist der Preis für eine Tonne Kupfer unter das wichtige Unterstützungsniveau von 5.800 US-Dollar gerutscht und hat damit ein Folgeverkaufssignal ausgelöst. In den letzten Tagen wurde zwar eine kurzfristige Erholung abgespielt, diese ist jedoch lediglich im Rahmen einer bärischen Flagge zu interpretieren und dürfte schon bald auf frische Jahrestiefs abwärts führen. Solange der Kupferpreis nicht weit entfernt von 5.800 US-Dollar notiert, lohnt sich noch immer ein kurzzeitiges Short-Investment auf diesen Wert.

Solange sich der Kupferpreis unterhalb der Kursmarke von rund 5.800 US-Dollar aufhält, sind Abschläge in den Bereich von zunächst 5.500 US-Dollar stark anzunehmen. Sogar ein Test des Niveaus von 5.426 US-Dollar wäre in dem bevorstehenden Ausverkauf möglich. Mittelfristig wird ein Rückgang auf rund 5.000 US-Dollar und somit die Unterstützungszone aus Anfang 2016 favorisiert. Für dieses Szenario können sich Investoren beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN ST2Z3U engagieren und bei einem Test der ersten Zielzone bereits eine satte Rendite von 25 Prozent erzielen. Sollten sich die Handelsstreitigkeiten der USA mit zahlreichen anderen Ländern überraschend auflösen, käme erst oberhalb von 5.900 US-Dollar ein potenzielles Long-Szenario in Richtung 6.065 US-Dollar infrage. Aber erst darüber kann tatsächlich weiteres Kurspotenzial in den Bereich von 6.320 US-Dollar freigesetzt werden. Vor dem Hintergrund eskalierender Handelsstreitigkeiten kann ein solches Szenario derzeit aber nicht abgeleitet werden.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

5.710 // 5.800 // 5.921 // 6.000

Unterstützungen:

5.600 // 5.540 // 5.466 // 5.426



Fazit

Der Kupferpreis verhält sich aus Sicht der Charttechnik und der Kursentwicklung der letzten Monate regelkonform und hat mit dem unterschreiten der Kursmarke von rund 5.800 US-Dollar nun ein größeres Verkaufssignal aktiviert. Vorläufige Abgaben sind jetzt in den Bereich von 5.426 US-Dollar sehr wahrscheinlich, dies entspricht im Open End Turbo Short Zertifikat WKN ST2Z3U einem Zielniveau von 10,34 Euro. Als Verlustbegrenzung darf die Marke von 5.900 US-Dollar angesetzt werden, der Ausstiegskurs in vorgestellten Schein läge dann bei 6,07 Euro. Vielleicht werden sogar noch die Verlaufshochs aus Anfang 2016 bei 5.000 US-Dollar ohne Umwege angesteuert, wodurch noch eine sehr viel höhere Rendite erzielt werden kann. Fürs erste dürfte eine Renditechance von 25 Prozent aber durchaus akzeptabel sein. Als Anlagehorizont werden nur wenige Tage bis Wochen veranschlagt, wodurch eine engmaschige Beobachtung des Industriemetalls Kupfer unerlässlich wird.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

ST2Z3U

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

8,23 - 8,31 Euro

Emittent:

Société Générale

Basispreis:

6.567,32 US-Dollar

Basiswert:

Kupfer Future (LME) USD

KO-Schwelle:

6.567,32 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

5.660,00 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

10,34 Euro

Hebel:

11,03

Kurschance:

+ 25 Prozent

Quelle: Société Générale



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.