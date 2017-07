Kupfer: Tendenz geht nach oben

Der Kupferpreis setzte sich in den vergangenen zwei Wochen von der ansteigenden Unterstützung um aktuell 5700 US-Dollar nach oben ab und erreichte dabei ein Hoch knapp über 5900 US-Dollar. Zwar zeigten sich zuletzt kleinere Abgaben, zumal sich der Bereich bereits Ende letzten Jahres als Hürde erwies, doch könnte die momentane Tendenz weiter nach oben zeigen, solange der Kupferpreis den Support behaupten und sich an ihm orientieren kann. Entsprechend kann eine auf steigende Kurse setzende Position unterhalb dieser Unterstützung abgesichert werden. Zur Platzierung eines risikobegrenzenden Stoppkurses könnten ebenso die letzten Zwischentiefs um 5640 US-Dollar von Mitte Juni mit einbezogen werden. Unsere in der letzten Woche vorgestellte Idee, mit der WKN SE74K4 auf einen steigenden Kupferpreis zu setzen, steht knapp über Einstiegskurs. Denn der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 7,45 Euro am Vorstellungsniveau. Wer in Erwartung eines steigenden Kupferpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann diese durch Nachziehen des Stoppkurses näher am Vorstellungskurs absichern.

Kupfer (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SE74K4) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Kupferpreis ausgehen, mit einem Hebel von 6,8 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 11,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 5590 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 5,24 Euro. Mit einem möglichen Kupferpreis von 6600 US-Dollar ergibt sich daraus ein weiteres Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee von nun 2,8 zu 1.

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: SE74K4

Akt. Kurs: 7,45 - 7,55 Euro

Basispreis: 4.995,78 US-Dollar



KO-Schwelle: 5.187,62 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Long



Emittent: Société Générale

Basiswert Kupfer Future

Kursziel: 14,15 Euro

Kurschance: 88 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.