Kupfer: Rückgang deutet sich an

Der Kupferpreis stieg zuletzt dynamisch an und erreichte nach dem Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend ein Hoch bei 6112 US-Dollar. Dort liefen sich die Notierungen allerdings fest. Neben der Charttechnik kann es nun weitere Anhaltspunkte für einen wieder fallenden Kupferpreis geben.

Ab April kann sich die saisonale Tendenz beim Industriemetall Kupfer wieder eintrüben. Schon zuvor folgten die Notierungen dieser Vorgabe und stiegen über die Wintermonate hindurch an. Dadurch brachen sie aus dem langfristigen Abwärtstrend, der bereits 2011 begann, als die Notierungen für kurze Zeit über 10000 US-Dollar angestiegen waren, nach oben aus und erreichen ein Hoch um 6112 US-Dollar, das sich nun allerdings als Widerstand zu beweisen scheint. Daneben könnten auch die COT-Daten ein erneutes Verkaufssignal anzeigen. Ein wiederum schwächerer Kupferpreis könnte auf mittlere Sicht zurück zum Tief von Oktober letzten Jahres um 4600 US-Dollar tendieren. Im November war er von dort mit einer dynamischen Bewegung angestiegen, hatte sich dann aber wie beschrieben am Bereich um 6000 US-Dollar festgelaufen, der sich dadurch zum Platzieren eines risikobegrenzenden Stoppkurses anbietet.

Kupfer (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DG8J4X) können risikobereite Anleger, die von einem fallenden Kupferpreis ausgehen, mit einem Hebel von 5,5 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 18,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 6050 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 7,96 Euro. Nach unten könnte sich ein Ziel um 4600 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt dann 5,8 zu 1.