Kupfer: Noch im Aufwind

Der Kupferpreis kämpft seit Wochen um die Marke von 5.800 US-Dollar und scheint damit immer mehr Erfolg zu haben. Doch der Schein könnte trügen, aus technischer Sicht befindet sich der Kupferpreis lediglich in einer kurzfristigen und aufwärts gerichteten Konsolidierungsbewegung.

Seit den Höchstständen aus Sommer 2018 bei 7.262 US-Dollar pro Tonne Kupfer ist es zu einem regelrechten Preisverfall auf 5.536 US-Dollar bis Sommer dieses Jahres gekommen. Dabei konnte sich der Kupferpreis erst im Bereich der Unterstützungszone aus 2016/2017 wieder fangen und erwähnte Erholungsbewegung auf nunmehr 5.880 US-Dollar einleiten. Doch ein Blick auf den Futureverlauf lässt nichts Gutes erahnen, ein stabiler Boden sieht anders aus. Die aktuelle Aufwärtsbewegung spiegelt womöglich eine bärische Flagge wider, derartige Verläufe werden in der Regel zur Unterseite aufgelöst und könnte den seit Sommer 2018 anhaltenden Abwärtstrend noch verstärken. Da es auch seitens der Weltkonjunktur bergab geht, ist der Gradmesser für die konjunkturelle Entwicklung höchst anfällig für weitere Abgaben. Solange der Handelsstreit der USA mit zahlreichen anderen Ländern weiter schwillt, dürfte sich hier kaum eine Entspannung durchsetzen.

Labile Erholung

Kurzfristig wird dem Kupferpreis ein weiterer Anstieg bis in den Bereich von grob 6.000 US-Dollar zugetraut. Von da an wird jedoch mit einem Rücksetzer zur Unterseite gerechnet, ein regelrechtes Verkaufssignal sowie eine Aktivierung der bärischen Flagge kommen hingegen erst unter einem Niveau von 5.700 US-Dollar zustande. In diesem Fall kann ein kurzfristiges Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MF8X9C mit einem Ziel an den Jahrestiefs von 5.536 US-Dollar erfolgen. Darunter dürfen sich Anleger auf Rücksetzer auf 5.400 US-Dollar einstellen, maximal jedoch auf 5.000 US-Dollar. Ein Kursanstieg über das Niveau von mindestens 6.065 US-Dollar würde die Sachlage merklich entspannen, größere Kaufsignale ließen sich hieraus aber noch nicht ableiten. Erst über der Marke von 6.275 US-Dollarwird mit einem nachhaltigen Trendwechsel gerechnet, dann könnte der Kupferpreis an 6.570 US-Dollar in einem ersten Schritt zulegen.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 5.888 // 6.000 // 6.065 // 6.135 Unterstützungen: 5.818 // 5.700 // 5.598 // 5.536

Fazit

Über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MF8X9C können Investoren an einer Fortsetzung des Abwärtstrends bis in den Bereich von 5.400 US-Dollar partizipieren, Einstiegsvoraussetzung ist jedoch zunächst einmal ein nachhaltiger Kupferpreis unterhalb der Marke von grob 5.700 US-Dollar. Nur so wächst die Wahrscheinlichkeit auf eine vollständige Umsetzung der Strategie merklich an. Eine Verlustbegrenzung kann knapp oberhalb der Marke von 5.865 US-Dollar angesetzt werden. Als Anlagehorizont sollten die restlichen Wochen bis Jahresende einkalkuliert werden müssen.

Strategie für fallende Kurse WKN: MF8X9C

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,35 - 0,36 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 3,0719 US-Dollar

Basiswert: Kupfer Future KO-Schwelle: 3,0719 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 5.880 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 0,65 Euro Hebel: 24,3

Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

