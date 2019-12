Kupfer: Metall legt mit Kaufsignal los!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Das Industriemetall Kupfer hat seit Sommer dieses Jahres an einer größeren Trendwende mit zahlreichen Fehlsignalen gebastelt und diese durch den jüngsten Kurssprung offenbar geschafft endgültig zu vollziehen. Damit hat sich das Metall jetzt den Weg auf der Oberseite freigekämpft und sollte nach technischen Maßstäben weiter hochziehen können.

Im Juni 2018 markierte der Kupferpreis nach einer vorausgegangenen Kursrallye bei 7.262 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt, stürzte anschließend aber regelrecht auf die Horizontalunterstützung von 5.800 US-Dollar wieder ab. Nach einer zwischengeschalteten Erholung an 6.570 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres ging es noch einmal auf 5.536 US-Dollar bis Sommer dieses Jahres abwärts. Damit wurde streng genommen zwar ein Verkaufssignal aktiviert, schnell holten Käufer das Industriemetall an dieser Stelle wieder ab und hievten es zurück über die Marke von 5.800 US-Dollar direkt an den seit 2018 bestehenden Abwärtstrend hoch. In der charttechnischen Besprechung vom 29. November 2019: "Kupfer kratzt am Abwärtstrend" wurde bereits auf einen Ausbruch darüber hingewiesen, investierte Anleger können sich bereits über erste Gewinne freuen. Wichtiger ist allerdings der Kursanstieg des Kupferpreises über das Niveau von 6.000 US-Dollar und damit die Nackenlinie einer inversen SKS-Formation seit Sommer dieses Jahres. Dieses Konstrukt besticht nämlich durch seine zuverlässige Signallage, die nun für den Aufbau von Long-Positionen herangezogen werden kann.

Kaufsignal aktiviert

Ausgehend von einer erfolgreichen Auflösung der inversen SKS-Formation zum Ende dieser Handelswoche dürfte sich die Signallage für Long-Positionen weiter festigen. Oberhalb der letzten Zwischenhochs von 6.065 US-Dollar dürfte nun der Widerstandsbereich aus 2018/2019 um 6.320 US-Dollar als erste Zielmarke in den Fokus der Marktteilnehmer rücken, darüber wäre rechnerisch sogar ein Anstieg an die Jahreshochs von 6.570 US-Dollar vorstellbar. Wer ebenfalls von einem weiteren Lauf des Kupferpreises profitieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF9JYV zurückgreifen. Als Verlustbegrenzung sollte aber noch die mehrjährige Unterstützungszone um 5.800 US-Dollar angesetzt werden, da nach einem derartigen Ausbruch immer wieder Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau auftreten. Sollte der Kupferpreis jedoch unter seinen kurzfristigen Abwärtstrend von 5.700 US-Dollar abrutschen, müssten sich Investoren auf einen Test der Jahrestiefs bei 5.536 US-Dollar einstellen. Geht es nachhaltig unter dieses Niveau, käme sogar ein Test von rund 5.410 US-Dollar ins Spiel.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6.055 // 6.135 // 6.200 // 6.320 Unterstützungen: 5.925 // 5.800 // 5.700 // 5.600

Fazit

Das mustergültige Kaufsignal resultierend aus der Auflösung der inversen SKS-Formation gepaart mit einem Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend um 5.900 US-Dollar dürfte dem Kupferpreis weiteren Auftrieb verleihen und einen Anstieg zunächst an 6.320 US-Dollar hervorrufen. Über das mit einem Hebel von 9,62 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF9JYV können Investoren von dem zu erwartenden Lauf des Industriemetalls profitieren, bei einem Test von 6.570 US-Dollar im Basiswert ergibt sich somit eine Renditechance von bis zu 175 Prozent. Eine Verlustbegrenzung gemessen am tatsächlichen Kupferpreis je Tonne sollte aber noch unterhalb von 5.800 US-Dollar belassen werden. Daraus ergibt sich ein Ausstiegskurs von 0,02 Euro im vorgestellten Schein. Als Zielmarken im Zertifikat können die Niveaus von 0,49 Euro und 0,72 Euro genannt werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF9JYV

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,25 - 0,26 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 2,5138 US-Dollar

Basiswert: Copper Mar20 KO-Schwelle: 2,5138 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 6.055 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 0,72 Euro Hebel: 9,62

Kurschance: + 175 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

