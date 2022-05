Kupfer – ein Metall mit besten Zukunftsaussichten

Viele technische Anwendungen funktionieren nur mit Kupfer, wobei von einer steigenden Nachfrage ausgegangen werden muss

Auch wenn der Kupferpreis gerade nach unten gegangen ist, Kupfer wird in den kommenden Jahren als Basismetall von Elektrofahrzeugen bis zu Kupferkabeln stark nachgefragt werden. Aktuell ist es der Lockdown in China und Befürchtungen vor Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, die dem Metall preislich zusetzen. China ist für mehr als die Hälfte der Kupfernachfrage verantwortlich, da wirken sich Sorgen um die chinesische Wirtschaft preislich beim Konjunkturmetall aus. Allerdings will die Regierung dort die Wirtschaft stützen. Für eine schlechtere Stimmung sorgt wohl die Gefahr, dass heftige Zinsanhebungen durch die Fed sich bremsend auf die Wirtschaft auswirken. Dass das Kupferangebot, das aus Russland normalerweise kommt, im Zuge des Krieges geringer ausfällt, wird wohl eher übersehen. So erwartet denn auch etwa die Commerzbank bald wieder höhere Preise, speziell bei Kupfer.





Ende April hat sich auch die International Copper Study Group (ICSG) zu Wort gemeldet, und zwar optimistisch. Obwohl nach Jahren eines Kupferdefizits für dieses Jahr das Angebot größer als die Nachfrage sein soll, könnten die negativen Aspekte (Krieg und Lockdown) ihren Schrecken verlieren. Und langfristig erwartet die ICSG eine starke Kupfernachfrage, verursacht durch den technologischen Fortschritt. So sehen Analysten wie das globale Business-Intelligence-Unternehmen CRU in einigen Jahren auf jeden Fall ein Kupferdefizit. Wer auf Kupfer setzen möchte, sollte sich Kutcho Copper oder Torq Resources zu Gemüte führen. Kutcho Copper besitzt in British Columbia das Kutcho-Projekt, das neben Kupfer auch noch Zink enthält und über eine positive Machbarkeitsstudie verfügt. Torq Resources hat die Projekte Margarita, Santa Cecilia und Andrea in Chile im Portfolio, damit Kupfer und Gold im Boden.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Kutcho Copper (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kutcho-copper-corp/) und Torq Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



