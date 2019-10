Kupfer: Konjukturdaten drücken auf Stimmung

Schwache Konjunkturdaten in dieser Woche drücken weiter auf die Stimmung der Anleger, aber auch auf die Rohstoffmärkte. Besonders das für die Industrie wichtige Kupfer setzt seine Talfahrt fort und droht nun unter seine Jahrestiefs zu rutschen.

Die in dieser Woche gemeldeten Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in den USA und der Eurozone fielen erneut schwächer aus, das wirkte sich direkt auf die Kupfernachfrage aus und drückte den Preis nahe an die Jahrestiefs von 5.536 US-Dollar. Der entsprechende ISM-Index sank im September auf 47,8 Punkte und somit den niedrigsten Wert seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Daten suggerieren, dass die Kupfernachfrage schwach bleibt und der Preis noch weiter fallen könnet. Seit Ausbruch des Handelskonfliktes zwischen den USA und China hat das rote Metall im Juni vergangenen Jahres bereits mehr als 20 Prozent eingebüßt und ein Jahrestief bei 5.536 US-Dollar markiert. Wie lange noch die jüngsten Tiefs halten, bleibt dabei mehr als fraglich.

Große Hürden voraus

Nach technischen Maßstäben könnte eine neuerliche Verkaufswelle beim Kupfer anstehen, diese dürfte aber erst unterhalb von 5.536 US-Dollar richtig an Fahrt aufnehmen und in den Bereich von zunächst 5.400 US-Dollar abwärts führen. Geling es an der Unterstützung aus Ende 2016 keine Stabilisierung herbeizuführen, könnten sich weitere Verluste sogar auf 4.645 US-Dollar fortsetzen. Für einen erfolgreichen Abschluss eines Bodens und damit verbundenen Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend müsste hingegen das Niveau von mindestens 6.000 US-Dollar überwunden werden. Dann könnten rasch Kursgewinne bis an die Widerstandszone aus Anfang 2018 von grob 6.570 US-Dollar folgen.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

5.800 // 5.880 // 6.000 // 6.065

Unterstützungen:

5.625 // 5.536 // 5.466 // 5.200



Fazit

Um ebenfalls von einem fallenden Kupferpreis zu partizipieren, können Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF5HAJ zurückgreifen. Strategische Short-Positionen lohnen aber erst unterhalb von 5.536 US-Dollar. Bei einem Direktinvestment ergibt sich ein Renditepotenzial von 93 Prozent, sobald das übergeordnete Ziel bei 4.645 US-Dollar angesteuert wird. Ziel des Scheins wurde mit 4,78 Euro berechnet, das Stoppniveau kann über dem Widerstand von 5.800 US-Dollar angesetzt werden und ergibt einen Ausstiegskurs von 1,77 Euro im Schein.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VF5HAJ

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

2,47 – 2,48 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

2,803 US-Dollar

Basiswert:

Kupfer Future

KO-Schwelle:

2,803 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

5.625 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

4,78 Euro

Hebel:

9,51

Kurschance:

+ 93 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.