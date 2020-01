Kupfer: Industrie-Indikator im freien Fall!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Der Kupferpreis gilt allgemein als Stimmungsbarometer der Industrie, das rötliche Metall hat in den letzten Tagen massiv an Wert verloren, nachdem das Corona-Virus angefangen hat, sich rasant auszubreiten und die chinesische Wirtschaft praktisch lahmgelegt. Entsprechend fiel der Kupferpreis in den letzten Handelstagen um gut 300 US-Dollar je Tonne zurück und notiert jetzt knapp im Bereich seiner Sommertiefs aus 2019.

Ein weiterer Abschwung ist nicht auszuschließen und würde einen Vorgeschmack auf die wirtschaftliche Entwicklung im ersten Quartal des laufenden Jahres liefern. Viel wichtiger ist jedoch, dass eine extrem wichtige Unterstützung aus den letzten Jahren um 5.800 US-Dollar auf der Unterseite erneut bärisch gekreuzt wurde, dies könnte sich in den nächsten Wochen bis Monaten äußerst negativ auf das Metall auswirken, bietet aber wiederum für unerschrockene Investoren zahlreiche Handelsansätze.

Volatilität merklich gestiegen

Ausgehend von der Stimmung an den asiatischen Börsen könnte sich ein Short-Investment durchaus auf aktuellem Kursniveau anbieten, Ziele lassen sich jetzt bei 5.536 US-Dollar ableiten, darunter an der Unterstützung aus Anfang 2017 um 5.400 US-Dollar. Abgaben auf rund 5.000 US-Dollar können bei einer fortlaufend negativen Entwicklung ebenfalls nicht ausgeschlossen werden und machen ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MF8UKP attraktiv. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von zunächst 6.000 US-Dollar nicht unterschreiten, da mit anhaltender Volatilität und einer sich stetig ändernden Nachrichtenlage zu rechnen ist. In ruhigere Fahrwasser dürfte Kupfer erst oberhalb von 6.320 US-Dollar einkehren, dann wären wieder Gewinne bis 6.570 US-Dollar oder sogar 6.800 US-Dollar vorstellbar.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 5.695 // 5.800 // 5.925 // 6.000 Unterstützungen: 5.536 // 5.466 // 5.426 // 5.400

Fazit

Wer in den aktuellen Zeiten erfolgreich an den Rohstoffmärkten partizipieren möchte, muss mit der deutlich gestiegenen Volatilität klarkommen. Ein weiterer Abschwung des rötlichen Metalls ist noch bis in den Bereich von 5.400 US-Dollar möglich, eine engmaschige Beobachtung des Rohstoffs bleibt aufgrund wechselnder Impulse unerlässlich. Über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MF8UKP ließe sich hieran durchaus gewinnbringend partizipieren. Die mögliche Rendite-Chance beträgt bis zu 80 Prozent, der vorgestellte Schein dürfte dann im Bereich von 0,70 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte noch oberhalb der Mehrfachhürde von 5.800 US-Dollar angesetzt werden, im Zertifikat ergibt sich dadurch ein potenzieller Stoppkurs von 0,29 Euro. Vorzugsweise sollte in solchen Marktphase noch mit kleineren Handelsgrößen hantiert werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: MF8UKP

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,38 - 0,39 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 2,9628 US-Dollar

Basiswert: Copper Mar20 KO-Schwelle: 2,9628 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 5.620 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 0,70 Euro Hebel: 5,1

Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Morgan Stanley

