Kupfer: Hop oder Top

In den letzten Stunden hat der Kupferpreis seine markante Unterstützung aus den letzten beiden Jahren angesteuert. Gelingt beim Konjunkturmetall jetzt keine Stabilisierung, könnten Bullen noch sehr viel stärker unter Druck geraten.

Dass es nach dem Bruch der Unterstützung bei grob 6.320 US-Dollar mit dem Kupferpreis weiter runter gehen sollte, war in der letzten Besprechung klar geworden. Die Notierungen fielen tatsächlich in die favorisierte Zielzonen um 5.800 US-Dollar sowie Unterstützungszone aus 2017/2018 zurück. Dieses Niveau ist jedoch beim Industriemetall Kupfer für den mittelfristigen Werdegang jetzt aber entscheidend. Ein Blick auf die weltweiten Börsen stimmt dabei nicht unbedingt optimistisch, trotzdem ergeben sich aus der aktuellen Sachlage gewisse Handelsansätze, sobald sich beim Kupferpreis eine absehbare Richtung einstellt. Aktuell haben Käufer noch einen kleinen Vorteil, dieser könnte jedoch recht schnell zu den Bären übergehen. Auf jeden Fall sollte die weitere Wertentwicklung von nun an engmaschig beobachtet werden.

Einen Anhaltspunkt für den weiteren Verlauf des Kupferpreises könnte an dieser Stelle die Charttechnik liefern. Eine abgeschlossene Kursbewegung fällt mindestens dreiwellig aus. Geht man nun von den Hochs aus 2018 bei 7.262 US-Dollar aus, sind bislang nur zwei eindeutige Kursbewegungen zu erkennen. Ein tieferes Tief als das aus 2018, dürfte demnach noch bevorstehen und kann für ein Short-Investment durchaus herhalten. Hierzu sollte der Kupferpreis jedoch nachhaltig unter 5.780 US-Dollar zurücksetzen. Als Ziel ließe sich dann das Niveau um 5.400 US-Dollar nennen. Eine nachhaltige Stabilisierung könnte bei einer Aufhellung der Weltwirtschaft kurzfristiges Aufwärtspotenzial in Richtung 6.000 US-Dollar freisetzen. In diesem Fall wäre später sogar ein Rückläufer an die einstige Unterstützung von 6.320 US-Dollar vorstellbar, diese Annahme wird aus fundamentalen Gründen jedoch nicht unterstützt.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 5.859 // 5.956 // 6.000 // 6.100 Unterstützungen: 5.785 // 5.660 // 5.555 // 5.500

Fazit

Über das Open End Turbo Short (WKN DF2XW7) können Anleger mit einem Hebel von 17,2 von einem fortgesetzten Preisverfall bei Kupfer auf 5.400 US-Dollar profitieren. Die mögliche Renditechance wurde auf 111 Prozent berechnet, das CRV liegt bei einem Stoppkurs von 5.960 US-Dollar im Basiswert bei 2 zu 1. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,35 Euro. Das maximale Ziel beim Schein liegt bei 6,37 Euro, erste Gewinnmitnahmen können bereits ab 4,60 Euro erfolgen.

