Kupfer im Blickpunkt

Die Zeiten niedriger Rohstoffpreise sind Vergangenheit. Es gibt auf vielen Metallmärkten Angebotsdefizite

Die Nachfrage durch die Batterieindustrie und von Seiten der erneuerbaren Energien nach Kupfer steigt stark an. Zu gleicher Zeit streben immer mehr Länder danach ihren Rohstoffbedarf möglichst im eigenen Land und ohne Abhängigkeiten zu decken. Im vergangenen Jahr betrug das Kupferdefizit laut dem World Bureau of Metal Statistics rund 400.000 Tonnen. Wenn sich die politische Lage, die derzeit die Welt bewegt, wieder beruhigt, dann könnte sich das rötliche Metall bereits in den Startlöchern für einen neuen Preisaufschwung befinden. Auch für das laufende Jahr wird global ein Angebotsdefizit prognostiziert.





Um Unsicherheiten zu begegnen, ist bei Anlegern Gold stets die erste Wahl. Blickt man aber auf die vergangenen 25 Jahre, so wäre Kupfer sogar die bessere Wahl gewesen. Mit steigenden Verbraucherpreisen stieg der Goldpreis durchschnittlich um fünf Prozent, der Kupferpreis jedoch gut 15 Prozent. Kupfer reagiert also sensibel auf Inflation, wobei das Metall natürlich auch selbst ein Grund für inflationäre Tendenzen ist, wenn der Preis stark ansteigt, weil es so vielseitig verwendet wird. Gerade mit der boomenden Elektromobilität, die viel Kupfer verschlingt, steigen die von der Industrie benötigten Kupfermengen. Dennoch wohnt dem Kupfer auch immer eine gewisse Schwankungsbreite beim Preis bei. Da Kupfer auf jeden Fall ein interessanter Rohstoff ist, sollte in einem gut diversifizierten Depot auch ein Platz für ein Kupferinvestment sein, etwa in Kutcho Copper oder Hannan Metals. Kutcho Copper erschließt das Kupfer-Zink-Projekt Kutcho in British Columbia (17.000 Hektar). Eine sehr positive Machbarkeitsstudie liegt bereits vor. Hannan Metals besitzt das Kupfer-Silber-Projekt San Martin und rund 300 Kilometer entfernt das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Valiente in Peru.





