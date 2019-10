Kulturkampf gegen individuelle Mobilität beenden

Laut Medienberichten wird die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in derkommenden Sitzungswoche des Bundestages eine Namentliche Abstimmung zueinem generellen Tempolimit auf deutschen Autobahnen beantragen.Abgestimmt werden soll über den Antrag "Allgemeine Höchstgeschwindigkeitvon 130 km/h auf Bundesautobahnen einführen". Im Ausschuss für Verkehrund digitale Infrastruktur wurde der Antrag in der letzten Sitzungswochebereits mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, FDP und AfD abgelehnt, wobeidie Berichterstatterin der Sozialdemokraten auf die Koalitionsdisziplinverwies."Die wieder aufgewärmte Forderung nach einem generellen Tempolimit aufunseren Autobahnen steht exemplarisch für den Kampf von Grünen, Linkenund anderen gegen das Auto und die individuelle Mobilität. Klimaschutzund Verkehrssicherheit dienen dabei nur als Deckmantel.", meintChristian Sauter. Die Freien Demokraten im Deutschen Bundestag habensich von Anfang an gegen eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 130km/h auf Bundesautobahnen ausgesprochen. Denn bereits heute gehören diedeutschen Autobahnen zu den sichersten Straßen der Welt und diemöglichen CO2-Einsparungen würden nur sehr gering ausfallen. Für dieSicherstellung eines zügigen Verkehrsflusses und die weitere Reduzierungvon Unfallzahlen setzt die FDP-Bundestagsfraktion auf innovative undintelligente Verkehrsleitsysteme.