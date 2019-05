Künstliche Intelligenz im Bergbau

In 2018 rückte die KI (Künstliche Intelligenz) so richtig in den Blickpunkt. Innovationen können auch im Bergbau die Arbeit erleichtern

Unsere Welt verändert sich durch künstliche Intelligenz. Die Maschinen sollten den Menschen bestmöglich dienen. Algorithmen sind zu unglaublichen Leistungen fähig. Im Alltag ist es heute vielleicht der Mähroboter, der Einzug in unser Dasein hält, aber die Entwicklung schreitet voran. Doch damit die Welt effizienter, gerechter und sicherer wird, ist auch Kontrolle nötig.

Künstliche Intelligenz erkundet die Welt und lernt wie ein Baby. Angst vor Arbeitsplatzverlust, Algorithmen mit Vorurteilen und Überwachung rund um die Uhr, das sind auf der anderen Seite die Ängste. Ein Land, das beim Thema künstlicher Intelligenz weit vorn steht, ist Kanada. Hier nutzen ausländische Unternehmen die hervorragende Forschungstätigkeit Kanadas. Die Themen dabei sind vor allem Mobilität, Gesundheit und der Bergbau.

Bei der Rohstoffexploration geht es um viele Daten, genauer Datenberge. Auch hier werden neue Wege gesucht, mit externen Daten-Wissenschaftlern und Bergbauspezialisten. Maschinelle Lernalgorithmen sollen die Rohstoffsuche vorantreiben.





Doch auch alte Methoden können Bergbaugesellschaften zum Erfolg verhelfen. Jahrhunderte alte Landkarten hat etwa Aurania Resources für die Rohstoffsuche herangezogen. Dies und daneben moderne Techniken führen zum Lost Cities-Cutucu-Projekt von Aurania Resources in den Anden von Ecuador. Gold und auch Silber und Kupferfunde könnten hier zu einer großartigen Entdeckung führen. Auf jeden Fall ein extrem interessantes Projekt, das Anleger im Auge behalten sollten.





Kupfer ist ein Rohstoff, der sich im Defizit befindet und daher schnell mal preislich neue Höhen erklimmen könnte. Kupfer ist auch der Rohstoff, auf den Copper Mountain Mining setzt. Dessen Copper Mountain Mine in British Columbia, an der die Gesellschaft zu 75 Prozent beteiligt ist, wird pro Jahr geschätzte 116 Millionen Pfund Kupferäquivalent liefern.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/) und von Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/