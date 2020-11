Kryptowährungspreise entwickeln sich zyklisch!

Andreessen Horowitz veröffentlichte einen Bericht, in dem die Preiszyklen der Kryptotechnik untersucht wurden.

Die Silicon-Valley-Venture-Capital-Firma veröffentlichte einen Bericht über die Entwicklung der Krypto-Währung. Darin werden drei “Zyklen” skizziert, die die Kryptoindustrie bereits durchlaufen hat – “Perioden hoher Aktivität” in den Jahren 2011, 2013 und 2017, gefolgt von den sogenannten “Krypto-Wintern”. Der erste Zyklus fand laut a16z in den Jahren 2009-2012 statt, wobei Bitcoin im Juni 2011 zum ersten Mal in der Geschichte 30 Dollar erreichte. Der zweite Zyklus fand 2012-2016 statt, mit einem Höhepunkt im Jahr 2013, den der Bericht als “wahrscheinlich das erste Mal, dass die meisten Menschen außerhalb der Technik von Bitcoin hörten” beschreibt. In dieser Zeit wurden viele Start-ups gegründet, und das Ökosystem begann sich zu entwickeln. Der Bitcoin-Preis berührte im Dezember 2013 kurzzeitig die 1.100-Dollar-Marke. 2016-2019 ist die Zeit, in der die Branche an Attraktivität gewann und ihren Höhepunkt im Dezember 2017 erreichte, als der Preis von Bitcoin die 20.000 $-Marke erreichte. Der dritte Zyklus ist auch durch ein “x10”-Wachstum der Zahl der Entwickler, die in den Weltraum kommen, und der Firmengründungen gekennzeichnet.

Krypto-Preise wurden schon immer als volatil und kaum systematisch wahrgenommen, und Andreessen Horowitz hat versucht, “eine zugrunde liegende Ordnung” zu schaffen. A16z glaubt, dass sich der digitale Währungsraum derzeit in der “vierten großen Phase” befindet. Der Risikokapital-Veteran hat mit Investitionen in Unternehmen wie Coinbase, der größten US-Krypto-Börse, der Waage von Facebook und einer dezentralen Kreditplattform MakerDAO auf den Krypto-Raum gesetzt. Laut TechCrunch hat sie 2018 ihren eigenen Krypto-Fonds gegründet. Im April sammelte es $515 Millionen für seinen zweiten krypto-fokussierten Fonds und übertraf damit das ursprüngliche Ziel von $450 Millionen, berichtete das Fortune-Magazin. Im November 2019 rief der Fonds eine kostenlose Krypto-Startschule ins Leben. Bitcoinwurde zum Zeitpunkt der Drucklegung mit 18.762 $ gehandelt und verlor innerhalb von 24 Stunden 1,81%.





