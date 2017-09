Kryptowährungen wachsen weiter - Bitcoin mit neuem Rekord

Der Bitcoin hat in der abgelaufenen Woche einen weiteren Rekord gerissen. In Euro kletterte die Notierung zeitweise über 4000 pro Bitcoin.

Der Wert aller Kryptowährungen zusammen ist im August gegenüber dem Vormonat um insgesamt 79 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dies bedeutet einen Zuwachs von 84 Prozent. Wir schauen uns mit den eToro-Experten die Gründen für die Bitcoin-Rally an.

Bitcoin Cash: Experiment mit unklarer Zukunft

„Heute kann Bitcoin Cash, auch bekannt unter dem Kürzel BCH, seinen einmonatigen Geburtstag feiern – für mich eines der bisher interessantesten wirtschaftlichen Experimente. Denn hinsichtlich der neuen Kryptowährung verfolgt jede Handelsplattform und jeder Mining Pool über eine andere Agenda: Es gibt verschiedene Sichtweisen und die Risiken und Chancen werden unterschiedlich beurteilt. ” sagt Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro

Die jetzige Marktkapitalisierung des gesamten sich im Umlauf befindenden BCH hält sich knapp unterhalb von 10 Milliarden US-Dollar. Damit ist es aktuell das drittwertvollste Blockchain-Netzwerk. Nichtsdestotrotz ist das Handelsvolumen von Bitcoin Cash – mit Ausnahme eines Anstiegs Mitte des Monats – deutlich kleiner als jenes von Bitcoin.

Für kurze Zeit war Bitcoin Cash für Miner profitabler als Bitcoin. Für einige Mining-Pools war dies Grund genug, um auf die neue Kryptowährung umzusteigen. Doch dieses Phänomen hat sich wieder umgekehrt. Im Augenblick ist Ethereum profitabler als beide Bitcoin und Bitcoin Cash zusammen. Das kann sich aber erfahrungsgemäß schnell ändern.

“Es ist derzeit schwierig einzuschätzen, ob sich Bitcoin Cash dem Ende seines Lebenszyklus nähert oder erst am Anfang steht. Gerade das macht dieses Experiment so großartig.” sagt Greenspan

