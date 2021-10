Kryptowährungen müssen einfach zu handhaben sein

Im Bereich der Kryptowährungen sorgen Zahlungsdienst-Anbieter wie die Banxa Holdings für Funktionalität





Heute gibt es Tausende sogenannter Kryptowährungen, einen besonderen Bekanntheitsgrad besitzt dabei der Bitcoin. Diese Währungen sind virtuell, Zahlungen erfolgen nur online und durch eine digitale Signatur werden sie legitimiert. Dafür braucht es Zahlungsmethoden und Zahlungsabwicklungsunternehmen wie die Banxa Holdings (ISIN: CA06683R1010; WKN: A2QQHE). Banxa Holdings betreibt die weltweit größten Plattformen für die digitalen Vermögenswerte und ermöglicht es den Endnutzern sich in und aus Kryptowährungen zu bewegen. Nun hat das Unternehmen seine Produktpalette, die bereits eine große Anzahl von Zahlungsmethoden enthält, erweitert. Über Partnerintegrationen in Euro, britischen Pfund und australischen Dollar kann eine schnelle und sichere Verkaufsfunktionalität bereitgestellt werden. Dies wird es den Benutzern von Banxa ermöglichen, nicht nur digitale Assets („Fiat-On-Ramp“) über die Plattform von Banxa zu kaufen, sondern auch ihre digitalen Assets zurück in Fiat-Währung zu verkaufen („Fiat-Off-Ramp“). Für Bitcoin ist der Service bereits gestartet, weitere Währungen werden in den kommenden Monaten folgen.





Und für Banxa Holdings, als den am schnellsten wachsenden öffentlichen Zahlungsanbieter, eröffnet sich mit dieser Erweiterung eine neue Marktchance. Für die Verbraucher bedeutet dies eine Verbesserung des Service. Werden Kryptowährung-Assets verkauft und das Geld wieder in Fiat-Währungen umgewandelt, dann können diese Gelder auf das Bankkonto des Kunden eingezahlt werden. Zum einen ist es eine Serviceverbesserung, zum anderen bietet es für Banxa Holdings eine neue Einnahmequelle. Holger Arians, CEO von Banxa Holdings kommentiert dies wie folgt: „Dieses Produkt-Upgrade ist ein wichtiger Bestandteil unserer Roadmap. Unser Ziel ist es, unseren Partnern und Endbenutzern weiterhin neue Zahlungsmethoden und Dienstleistungen anzubieten. Dies steht im Einklang mit unserer Vision von globaler Reichweite und lokaler Präsenz. Ich bin stolz auf die Arbeit unserer Technologie- und Compliance-Teams, um sicherzustellen, dass unsere Zahlungs- und Reg-Tech-Plattform marktführend ist.“





Diese Erweiterung zeigt die Vision der Gesellschaft eine Brücke zu bauen, damit Menschen weltweit Zugang zu den neuen Finanzsystemen haben. So expandiert Banxa Holdings in weitere Länder, erwirbt lokale Lizenzen für digitale Vermögenswerte und fügt neue Zahlungsmethoden hinzu. Mit den digitalen Währungen entsteht eine neue Finanzwelt, welche die traditionellen Finanzmärkte ergänzt und verbessert. Für den weiteren Ausbau in der Europäischen Union hat Banxa Holdings als Managing Director of Europe Jan Lorenz mit ins Boot geholt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zahlungs- und Finanzdienstleistungsbranche und er kann mit einem breiten Netzwerk in ganz Europa punkten. Denn in der EU soll kräftig expandiert werden. Dass Banxa Holdings gut vorankommt, zeigt auch der Finanzbericht für das Geschäftsjahr, das zum 30. Juni 2021 geendet hatte. Die Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Vorjahr um mehr als 500 Prozent gesteigert werden. Sie liegen zwischen 42 und 45 Millionen australischen Dollar. Den Gesamttransaktionswert konnte das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 755 Prozent steigern. Mit einer steigenden Zahl von Kunden, dazu gehören beispielsweise Binance, Ledger und Gate.io, ist von 49 Anfang 2021 auf 66 angewachsen. Kryptowährungs-Lizenzen und -Compliances existieren in Kanada, Australien, Litauen, in den USA und in den Niederlanden. Zur Zahlungsverarbeitungsplattform gehören zum Beispiel AAVE, Dogecoin, Enjin Coin, CELO, Avalanche, Compound und MATIC/Polygon. Für risikobereite Anleger, die ein Auge auf den Kryptowährungsmarkt geworfen haben, könnte Banxa Holdings eine Ergänzung des Portfolios darstellen.





