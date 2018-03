Kryptowährungen – leichte Beute für Hacker?

Neben Anonymität und Sicherheit, werben die Entwickler vieler Kryptowährungen mit erhöhter Sicherheit, insbesondere gegen Hackerangriffe. Durch ein dezentrales Netzwerk sollen Angriffe von außen unmöglich sein. Die Nachrichten rund um die Angriffe auf große Kryptobörsen zeigen, dass einige Hacker mit Kryptowährungen bereits leichte Beute machen konnten. Nicht zuletzt die Gerüchte um einen Hackerangriff auf die Kryptobörse Binance sorgte für Nervosität am Kryptomarkt. Der größte aller Raubzüge fand allerdings in Japan statt. Dort wurden Anfang des Jahres knapp 500 Millionen Dollar in Form von XEM, den Coins der digitalen Währung NEM, gestohlen.

Weitere Fälle von Hackerangriffen und wie Hacker mit Kryptowährungen schmutziges Geld machen, lesen Sie in unserer Presseschau:

