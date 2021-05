Kryptowährungen im freien Fall?

1. Siemens (WKN 723610)

Der heutige Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist gleichzeitig auch eines der DAX-Schlusslichter: Die Siemens-Aktie verliert rund 2,2% auf 136 Euro. Erst kürzlich verkündete das Unternehmen den Kauf des Marktplatz-Anbieters Supplyframe für 700 Millionen Euro. Damit will sich der DAX-Konzern vor allem im Bereich der digitalen Geschäftsmodelle stärker aufstellen.



2. Volkswagen (WKN 766403)

Gute Nachrichten für VW: Wie der europäische Herstellerverband ACEA am Morgen mitteilte, verdreifachten sich die Neuzulassungen für Pkw im April im Vergleich zum Vorjahr. Das Vorkrisenniveau sei damit aber noch lange nicht erreicht. Die Anleger scheinen diese Zahlen nicht sonderlich zu beeindrucken: Die VW-Papiere verlieren unter hohen Umsätzen in Stuttgart rund 0,6%.



3. Deutsche Telekom (WKN 555750)

Auch in der Aktie der Deutschen Telekom ist seit einigen Tagen viel Bewegung. Am Montag kündigte der US-Wettbewerber AT&T weitreichende Änderungen an und will seine Medien-Sparte ausgliedern. Bei der Telekom werden indes Gerüchte laut, der Bonner Konzern wolle die Mehrheit an seiner US-Tochter T-Mobile US übernehmen. Morgen wird Telekom-Chef Höttges auf dem Investoren-Tag wohl mehr Details dazu preisgeben. Die Telekom-Aktie verliert heute in einem schwachen Marktumfeld 1,4%.