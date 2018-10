Kryptowährungen als das Ziel von Dieben

Das Hacken von Börsen und Handelsplattformen führte bei den Kryptowährungen in den ersten neun Monaten 2018 bereits zu einem Verlust von 927 Millionen US-Dollar





Dies ist immerhin ein Anstieg von 250 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In 2017 wurden "nur" 266 Millionen US-Dollar auf dem digitalen Devisenmarkt gestohlen. Bitcoins waren oder sind nun mal äußerst populär und es gibt mehr als 1600 digitale Münzen oder Token. Das lockt natürlich Unholde auf den Plan.





Auch existiert eine Dunkelziffer bezüglich gestohlener Kryptowährungen, da die Diebstähle manchmal nicht gemeldet wurden. Denn oft wird mit den digitalen Währungen Geld gewaschen. Auch gibt es nur wenige Länder, die wirklich effektive Gesetze gegen Geldwäsche besitzen. Da ist es doch sicherer auf wertvolle Edelmetalle zu setzen und damit auf Werte, die nicht so leicht in kriminelle Hände fallen.





Dazu zählt Gold. Das erkennen auch zusehends die Zentralbanken, die sich mit Gold eindecken. So hat beispielsweise die ungarische Zentralbank in den letzten Monaten ihre Goldreserven verzehnfacht. Der erklärte Grund ist das Wohlergehen des Landes, das abgesichert werden soll. Auch Polen hat in den vergangenen Monaten kräftig Gold eingekauft.





Anstatt sich dem Hype auf die Kryptowährungen anzuschließen, ist es empfehlenswerter mit einem Teil des Anlagevermögens auf Gold und die Unternehmen zu setzen, die Goldprojekte ihr Eigen nennen können. Da wären beispielsweise US Gold oder White Gold. US Gold besitzt ein nicht unerhebliches Portfolio von Projekten in Nevada und Wyoming, die sich in der Explorations- oder in der Erschließungsphase befinden. Ein baldiger Übergang in die Produktion ist angestrebt.









In Kanada im Yukon arbeitet White Gold auf seiner riesigen Liegenschaft, die über 40 Prozent des White Goldbezirks ausmacht. Dieser liegt im berühmten Tintina-Goldgürtel und erstreckt sich über einen 200 Kilometer breiten und 1200 Kilometer langen Bogen. Bohrergebnisse von bis zu 140 Gramm pro Tonne Gestein erfreuen das Unternehmen.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von US Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-gold-corp.html) und von White Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/white-gold-corp.html).





