Kryptowährungen Jahresrückblick 2019 - die wichtigsten Meilensteine rund um Bitcoin, Libra & Co.

Ausschnitte aus der Kryptoszene.de Infografik: Anfang 2019: Kryptowährungen gelten als gescheitert

Noch zu Jahresbeginn erklärten einige Kryptowährungen für gescheitert, etwas mehr als ein halbes Jahr später wurden diese vom US-Finanzminister sogar als „nationales Sicherheitsproblem“ bezeichnet. Kryptoszene.de beleuchtet in einem Krypto-Jahresrückblick, wie dieser fundamentale Wandel vonstattenging. Dabei wird ersichtlich, dass sich die Kurse der meisten digitalen Währungen in dem ersten Quartal 2019 in einem regelrechten Tiefschlaf befanden. Mehrere Monate verharrte der Kurs von Bitcoin in einer Seitwärtsbewegung.

April: Bitcoin Kurs legt um 191 Prozent zu

Der Paukenschlag erfolgte pünktlich zum April-Auftakt. Innerhalb von wenigen Tagen katapultierte sich insbesondere der Bitcoin Kurs steil nach oben. Innerhalb des zweiten Quartals 2019 erhöhte sich der Bitcoin Preis um satte 191 Prozent. Spätestens jetzt wurde den Kryptowährungen wieder eine große mediale Aufmerksamkeit zuteil.

Juni: Facebook stellt Pläne zu eigener Kryptowährung "Libra" vor

Ein weiterer Höhepunkt im Jahr 2019 markiert die Ankündigung von Facebook, mit der Libra Association und in Kooperation mit anderen Unternehmen eine eigene Kryptowährung herauszubringen. Der sogenannte Libra Coin wurde am 18. Juni von Facebook-Chef Mark Zuckerberg via Facebook-Post vorgestellt. Zunächst schien dies den bereits existierenden Kryptowährungen einen Rückenwind zu verleihen. Die Euphorie hielt jedoch nicht lange an, da zahlreiche Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft große Bedenken gegenüber Libra äußerten. Sogar der US-Präsident höchstpersönlich ließ sich darüber aus und äußerte, dass er „kein Fan von Bitcoin und anderen Kryptowährungen“ sei. Die Diskussionen rund um Libra und der Notwendigkeit von Regulierungsmaßnahmen halten seither an.

Oktober: Welchen Einfluss hat China? Große Kursgewinne nach Rede des Staatspräsidenten

Der nächste große Knall am Krypto Markt erfolgte am 25.10., als der Bitcoin Kurs innerhalb eines Tages rund 30 Prozent an Wert zulegte. Derartig explosive Kursgewinne wurden seit dem Jahr 2011 nicht mehr erreicht. Der Auslößer: Chinas Staatspräsident betonte auf einer Rede, dass China die „Möglichkeiten der Blockchaintechnologie ergreifen muss“. Wenige Tage später die Ernüchterung für Investoren: er stellte klar, dass dezentrale Kryptowährungen nach wie vor kritisch zu bewerten seien.

Ende 2019: Kryptowährungen lauern wieder weit unterhalb der Jahres-Hochs

Zwar notieren die meisten digitalen Währungen aktuell weit unterhalb des Jahres-Hochs. Nichtsdestotrotz scheint augenscheinlich, dass das Jahr 2019 dem Krypto Markt viele positive & negative Impulse bescherte. Nicht nur aufgrund volatiler Kurse, sondern auch deshalb, weil das Thema mehr und mehr im Mainstream anzukommen scheint und zunehmend auf der Agenda der wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsträger steht.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Grafiken:

https://kryptoszene.de/kryptoszene-jahresrueckblick-2019-meilensteine-und-wichtige-news-rund-um-bitcoin-ethereum-libra-co./

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen, Verkaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.