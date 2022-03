Krypto leicht gemacht: Verstehen und Anlegen

Geld anlegen, lohnt sich das eigentlich überhaupt noch? Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen und haben dabei gleichzeitig das Gefühl einem nicht mehr funktionierenden Finanzsystem ausgeliefert zu sein. Die Angst durch undurchsichtige Geldanlagen sein angespartes Kapital zu verlieren ist groß. Gerade neue, digitale Geldanlagen scheinen ein echtes Mysterium zu sein. Doch wie kann man einen schnellen und zielgerichteten Zugang zum Bereich Krypto finden? Kryptowährungen haben sich in der Vergangenheit als vergleichsweise stabil und vor allem im Vergleich zu klassischen Geldanlagen als sehr gewinnbringend erwiesen. Marcus de Maria von Investment Mastery ist in diesem Zusammenhang ein versierter Experte und weiß, worauf es beim Thema Geldanlage im besonderen Maße ankommt.

Finanzielle Unabhängigkeit leben

Marcus de Maria hat es seit langem geschafft, anderen Menschen zu einer wirklichen finanziellen Unabhängigkeit zu verhelfen. De Maria lehrt dabei nicht nach Schulbuch oder liest vom Blatt ab. Er selbst weiß, was es bedeutet in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken und hat es durch die Aneignung von Finanzwissen bis ganz nach oben geschafft. Dieses Wissen gibt er insbesondere auf Tagungen, Seminaren und Webinaren gezielt weiter. Ein Wohlstandsaufbau, der sich dabei über viele Generationen erstreckt, ist dabei ein wesentlicher Gesichtspunkt. Es geht somit auch nicht um schnelle Lösungen, die man innerhalb weniger Minuten erlernt, sondern um langfristige und vor allem nachhaltige Strategien. Geld anlegen bedeutet nicht dies für den kurzen Augenblick zu tun.

Geld für alle ist das erklärte Ziel

Beim Thema Krypto geht es Marcus de Maria vornehmlich auch darum, alle Teile der Gesellschaft zu beteiligen. So soll man nicht nur Geld anlegen, wenn man bereits sehr viel Geld hat, sondern auch dann investieren, wenn man noch völlig am Anfang steht und ein entsprechender Puffer noch nicht vorhanden ist. Dabei geht es zunächst allerdings darum Kryptowährungen, wie beispielsweise auch Bitcoin erst einmal zu verstehen. Dafür braucht es Zeit, die man sich nehmen muss. Ein nachhaltiges Konzept muss erlernt werden. Dafür muss man allerdings nicht sein ganzes Leben auf den Kopf stellen. 20 Minuten täglich können ausreichend sein, damit man in die Materie zielgerichtet einsteigen kann.

Wie man das Geld zu Beginn anlegt und welche Rendite dabei realistisch ist

Verstehen und Anlegen sind insbesondere mit Blick auf Kryptowährungen mehr als nur lose Schlagwörter. Es geht immer, und zwar ohne jeden Abstrich darum eine gezielte Strategie zu verfolgen. Einfach nur Geld in irgendeinen Topf zu werfen, ist dabei nicht sinnvoll. Eine Anlage von beispielsweise 2000 EUR sollte für eine anfängliche Investition sinnvoll sein, wenn diese pro Monat zwischen 3 und 6 Prozent Rendite erbringt. Hierbei lohnt auch eine Betrachtung bisheriger Verläufe einer bestimmten Kryptowährung, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich bestimmte Renditen entwickeln.

Handeln ist nicht automatisch riskant

Aktien, Festgeld oder gar Tagesgeldkonten können dem Sparer unter Umständen hohe Verluste bescheren. Bei Kryptowährungen, wie dem Bitcoin, stellt sich die Situation jedoch deutlich anders dar. Wer hier investiert, kann auf beachtliche Renditen hoffen, die sich deutlich über dem Niveau der eingangs genannten Alternativen bewegen. Langfristig gesehen kann man eigentlich nur gewinnen. Es ist hier jedoch wichtig eine Geldanlage zu verstehen und nicht ohne zu überlegen Geld hin und her zu transferieren. Kryptowährungen muss man folglich erst einmal erlernen.

Fazit – jeder kann in Kryptowährungen investieren

Anders als teilweise immer noch behauptet, sind Kryptowährungen nicht ausschließlich für Anleger mit einem großen Vermögen gedacht. Jeder, der möchte, kann hier auch mit einem vergleichsweise geringem Budget beginnen. Es braucht allerdings eine Bereitschaft, sich in dieses Thema einzuarbeiten. Ohne Fachwissen wird man im Bereich Krypto keine Erfolge haben oder lediglich den ein oder anderen Glückstreffer erzielen. Die Vielfalt der informierenden Medien ist dabei immer stärker anwachsend. Neben Fachliteratur und Zeitschriften, sind außerdem Webinare, Messen und Tagungen im besonderen Maße geeignet, um die wichtigen Informationen zu erhalten. Mehr Informationen dazu unter www investmentmastery de





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.