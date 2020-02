Krypto-Terrorismusfinanzierung: Weshalb die Bundesregierung recht hat und Trump nicht

Donald Trump möchte Secret Service auf Krypto-Kriminalität ansetzen

Sein Vorwurf: Kryptowährungen werden für Terrorismusfinanzierungen missbraucht

Deutsche Bundesregierung sieht Gefahr der Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen „niedrig“

Seit Krypto-Boom im Jahr 2017 sogar Rückgang der Geldwäsche-Fälle um 13,61 Prozent

Aussage gegen Aussage: während Donald Trump davon spricht, dass Kryptowährungen von „Terroristen“ und „Schurkenstaaten“ genutzt werden, schätzt die deutsche Bundesregierung das Risiko als gering ein. Kryptoszene.de stellt erstmalig die Positionen in einer exklusiven Infografik gegenüber und unterzieht die Argumente einem Fakten-Check.

Am 11. Februar nahm die Trump-Regierung Kryptowährungen erneut ins Visier. Auch im Fokus: die Finanzierung von Terroristen mittels Bitcoins & Co. Nach Einschätzung des Bundesfinanzministeriums gibt es jedoch keine Gewissheit dafür, dass digitale Währungen für Terrorismusfinanzierungen in größerem Umfang genutzt werden, wie aus der Infografik hervorgeht.

Auch in puncto Geldwäsche unterscheiden sich die Einschätzungen. Während Donald Trump hier bei Kryptowährungen ein hohes Risiko sieht, stuft das deutsche Finanzministerium die Bedrohung als „mittel bis niedrig“ ein. Zudem betont das deutsche Ministerium, dass die Technologie sogar Chancen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus bietet.

Auswertungen von Kryptoszene.de ergeben zudem, dass es wenig Anzeichen für die Nutzung von Kryptowährungen für terroristische und andere illegale Zwecke gibt. So sank der Anteil an erfassten Geldwäsche-Fällen seit dem Krypto-Boom im Jahr 2017 sogar um 13,61 Prozent. Der „Islamische Staat“ finanziert sich beispielsweise vielmehr durch Steuern, Gebühren, dem Ölverkauf sowie Plünderungen.

„Die Bekämpfung von Cyberkriminalität ist uneingeschränkt zu begrüßen“, so Kryptoszene Analyst Raphael Lulay, „allerdings wird bei einem Blick auf die Fakten ersichtlich, dass es kaum Beweise dafür gibt, dass digitale Währungen im großen Stil von kriminellen Akteuren missbraucht werden. Der Grund: anders als von vielen angenommen sind Währungen wie Bitcoin pseudonym, und nicht anonym. Wer sich jenseits des Gesetzes bewegt, geht daher hohe Risiken ein.“

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/donald-trump-terrorfinanzierung-mit-kryptowaehrungen-deutsche-bundesregierung-schaetzt-bitcoin-potential-komplett-anders-ein/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.







