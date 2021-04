Krypto-Markt bleibt nach Tesla-Verkauf von Bitcoin stabil

Von Eliézer Ndinga und Lanre Ige, Research Associates bei 21Shares





Nach einer Woche und einem Wochenende, die sich für den Kryptoasset-Markt als schwierig herausstellten, zeigen Bitcoin und andere Large-Cap-Kryptos eine weitgehende Erholung. Vor allem Ethereum offenbarte eine bemerkenswerte Stärke[1], die auf die Erwartungen der Nutzer hinsichtlich der Skalierungslösungen und das geplante ökonomischen Upgrade[2] zurückgeht, das Ethereum zu einem deflationärem Gut machen würde.

Die starke Performance von Assets wie Ethereum, BNB und DOT zeigte sich im Licht der jüngsten Nachricht, wonach Tesla Bitcoin im Wert von 272 Millionen US-Dollar verkaufte[3], jedoch im gleichen Atemzug verkündete, das Krypto-Asset weiter und langfristig zu unterstützen. Tesla, der von Elon Musk gegründete Hersteller von Elektroautos, hatte im Januar Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gekauft und zugleich seinen Kunden gestattet, Bitcoin als Zahlungsmittel für Tesla-Produkte zu nutzen.

Die Tatsache, dass der Kryptoasset-Markt sowohl der Nachricht der Verkleinerung der Bitcoin-Position von Tesla, als auch dem daraus resultierenden, starken Verkaufsdruck widerstehen konnte, wird von Beobachtern als Zeichen für die generelle Widerstandsfähigkeit dieses Marktes gesehen. Die Ankündigung von JP Morgan[4], seinen Kunden einen aktiv gemanagten Bitcoin-Fonds anzubieten, unterstreicht die Glaubwürdigkeit dieser These.

Wie die Daten zeigen, verkauften 71,4 Prozent der kurzfristigen Trader – solche, die Bitcoin vor einer Woche bis 6 Monate zuvor gekauft hatten – während des Tesla-Verkaufs ihre Bitcoin-Positionen. In diesem Zeitraum sank der Bitcoin-Preis von 64.000 Dollar auf 48.000 Dollar. Wie auf der untenstehenden Grafik ersichtlich, hatten mehr als 33 Prozent dieser Kohorte vor 1 bis 3 Monaten Bitcoin gekauft. Dieser Teil des Bitcoin-Handels umfasst auch hoch gehebelte Positionen an unregulierten Handelsplätzen, mit denen Trader für mehr als das Hundertfache ihres Basiswertes handeln können, und die im Zuge der Marktentwicklung liquidiert wurden. Aber sicherlich sind darin auch aktiv verwaltete Fonds zu finden, die ihr Portfolio vierteljährlich neu gewichten (z.B. Hedgefonds).

Da die Zahl der kleineren Bitcoin-Anleger (weniger als 1 BTC pro Adresse) seit Dezember letzten Jahres stetig gestiegen ist, sollte es nicht überraschen, dass einige Verkäufer Teil dieser Kohorte von Kleinanlegern waren. Es liegt auf der Hand, dass der Bitcoin-Kurs – der aktuelle Kurs hat sich ausgehend von 19.000 Dollar verdreifacht – einen allgemeinen Trend der Gewinnmitnahmen ausgelöst hat, wie auch am Beispiel Tesla klar wird.

Über 21Shares:

Die 2018 gegründete 21Shares AG (früher AMUN) ist der führende Krypto-Asset Manager in der Schweiz. Vom Hauptsitz im Kanton Zug aus agiert 21Shares mit Niederlassungen in Zürich sowie New York City und verwaltet derzeit Assets in der Höhe von etwas mehr als einer Milliarde US-Dollar. Um immer auf dem neusten Stand zu sein, hat 21Shares AG ein hauseigenes Research-Team gegründet. Die ETP-Suite von 21Shares mit 12 börsengehandelten Produkten in allen wichtigen europäischen Währungen ist heute das weltweit umfassendste Krypto-Portfolio. Es handelt sich um physisch besicherte ETPs mit Exposure in Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple XRP, Binance BNB und Tezos. Zudem bietet 21Shares mit dem HODL Krypto Basket Index das erste ETP, das einen Index auf die fünf größten Kryptowährungen nachbildet und auf dem regulierten Markt der DACH-Region gehandelt werden kann. Als Spezialist für Krypto-Investments sieht sich 21Shares daneben in der Rolle eines Wissensvermittlers zwischen bahnbrechender Technologie und klassischer Finanzwelt. So engagiert sich das Unternehmen als Informationsplattform inmitten zahlreicher Initiativen für den Ausbau der Bildung im Bereich digitaler Assets.

Weitere Informationen: https://21shares.com/

