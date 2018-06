Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Paris (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktie: Deutlicher Kursanstieg - Chartanalyse



Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) erreichte am 4. Oktober 2017 das aktuelle Allzeithoch bei 121,25 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.



Danach habe der Wert ausführlich korrigiert und sei bis 4. April 2018 auf ein Tief bei 101,10 EUR zurückgefallen. Von dort aus habe der Wert sich zuletzt wieder erholt. Im gestrigen Handel sei es zu einem deutlichen Kursanstieg gekommen. Die Aktie habe dabei den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch durchbrochen und eine lange weiße Kerze ausgebildet. Diese Abwärtsbewegung der letzten Monate könne als bullischer Keil eingeordnet werden.



Mit dem gestrigen Ausbruch habe sich ein mittelfristiges Kaufsignal ergeben. Aus diesem Signal lasse sich ein Potenzial in Richtung 130 EUR ableiten. Allerdings stünden der Aktie auf dem Weg dorthin noch einige Hürden im Weg. An erster Stelle wäre hier das Allzeithoch bei 121,25 EUR zu nennen. Rücksetzer knapp unter 111 EUR wären als Pullback an den Keil zu werten. Erst ein Rückfall in den Keil würde das bullische Chartbild beschädigen und Abgaben in Richtung 100 EUR ermöglichen. (Analyse vom 05.06.2018)









Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:114,80 EUR +4,46% (04.06.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:114,90 EUR +4,36% (04.06.2018, 22:25)ISIN Krones-Aktie:DE0006335003WKN Krones-Aktie:633500Ticker-Symbol Krones-Aktie:KRNNASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:KRNNFDie Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (05.06.2018/ac/a/d)