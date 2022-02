In Krisenzeiten steigt in der Regel die Inflation – Gold wird wertvoller

Krieg in Europa, wahrlich kein schönes Szenario. Wer jedoch bereits in Gold investiert ist, freut sich über einen hohen Goldpreis

Anleger suchen nun verstärkt sichere Anlagen. Gold und deutsche Staatsanleihen stehen aktuell im Fokus der Investoren, denn der Sicherheitsgedanke steht im Vordergrund. Schon ohne das Geschehen in der Ukraine schockieren Teuerungsraten. Doch nun drohen noch mehr Preissteigerungen. Russland ist nicht nur ein bedeutender Gaslieferant, sondern exportiert auch andere Rohstoffe wie etwa Aluminium. Es klingt nicht ermunternd was die ersten Experten, die sich äußern, von sich geben. Von erheblichen Rückschlägen für die deutsche Wirtschaft ist die Rede. Auf jeden Fall ist die jetzige Eskalation der Situation für die Konjunktur ein heftiger Gegenwind. Und nicht nur für Deutschland, sondern weltweit gehen Branchenkenner von deutlichen Einbußen für die Realwirtschaft aus.





Umso mehr müssen Überlegungen angestellt werden, wie das Vermögen investiert wird. Sparzinsen gibt es nicht, negative Realzinsen werden noch geraume Zeit das Geschehen beherrschen, gleichzeitig soll Altersvorsorge betrieben werden. Nachdem Inflation und die Krise in der Ukraine lange unterschätzt wurden, sind die Ausschläge jetzt umso deutlicher, zu sehen etwa am Sprung des Goldpreises. Solange sich die wirtschaftliche Situation nicht normalisiert hat, die Pandemie und ihre Folgen und nun auch noch das Geschehen in der Ukraine wirken, sind Goldinvestments sicher eine gute Idee, um Werterhalt zu generieren.





Eine Möglichkeit wäre ein Investment in gut aufgestellte Goldunternehmen wie zum Beispiel in Victoria Gold oder Ximen Mining. Victoria Gold gehört seit 2019 zur Riege der Goldproduzenten mit seiner Dublin Gulch-Liegenschaft im Yukon, welche zwei Goldminen umfasst. Ximen Mining besitzt drei Edelmetallprojekte, zwei Gold- und ein Silberprojekt in British Columbia.





