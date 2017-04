Kriegsrhetorik verschreckt Anleger – Dax im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

An der Börse ist weiterhin Zurückhaltung angesagt: Der Dax liegt leicht im Minus. Anleger sorgen sich um einen möglichen Krieg zwischen USA und Nordkorea. Ein guter ZWE Index liefert nur mäßige Impulse.Die geopolitischen Spannungen in Syrien und Nordkorea sowie die bevorstehenden Wahlen in Frankreich machen Anleger zunehmend nervös. Sie flohen am Dienstag aus Aktien in als sicher geltende Anlagen wie Bundesanleihen und Gold. Der Dax steht am Nachmittag weiterhin im Minus, hat aber das Tagestief zu Handelsbeginn deutlich abgebaut.Lufthansa hat im März deutlich mehr Passagiere befördert als erwartet. Außerdem sind die Maschinen besser ausgelastet. Die Analysten von BNP Paribas stuften außerdem die Titel nach oben auf “outperform”. Die Aktien klettern heute über vier Prozent und liegen damit an der Dax-Spitze.Ein Impuls könnte aus den USA kommen: US-Präsident Donald Trump wird einem Insider zufolge heute mit etwa 20 Konzernchefs über seine Pläne für eine Steuerreform und eine modernere Infrastruktur beraten. Trump hatte im Dezember ein “Strategie- und Politikforum” gegründet.Zuletzt kam die Gruppe Anfang Februar zusammen. Der Republikaner hat versprochen, in den kommenden Jahren mit Hilfe von Steuergeldern und privaten Investitionen eine Billion Dollar in marode Brücken, das Stromnetz, Datenleitungen oder Flughäfen zu stecken. Bei dem Treffen will er die Firmenchefs um Rat fragen und für eine finanzielle Beteiligung an seinem Programm werben.Der Elektroauto-Pionier Tesla ist am Kapitalmarkt zum wertvollsten US-Fahrzeughersteller aufgestiegen. Tesla kommt auf eine Marktkapitalisierung von 50,887 Milliarden Dollar und überholt damit den Konkurrenten General Motors, der zwar viel mehr Autos produziert, aber nur einen Börsenwert von 50,886 Milliarden Dollar erreichte.Die Tesla-Aktie hatte bereits im Verlauf der vergangenen Wochen kräftig zugelegt.Am Montag kletterte das Papier nach einer Analysten-Empfehlung abermals um mehr als drei Prozent auf einen Rekordschlussstand von 312,39 Dollar.Übernahmen haben den Duft- und Aromenhersteller Givaudan im ersten Quartal 2017 angeschoben. Der Umsatz des Weltmarktführers kletterte wie erwartet um 7,7 Prozent auf 1,24 Milliarden FrankenZukäufe von Firmen wie dem US-Aromenhersteller Spicetec steuerten gut die Hälfte zum Wachstum bei.Givaudan bestätigte, dass der Umsatz bis 2020 aus eigener Kraft um jährlich vier bis fünf Prozent zulegen soll.Börsenprofis blicken mit so viel Optimismus auf die deutsche Wirtschaft wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Das Barometer für ihre Konjunkturerwartungen im kommenden halben Jahr stieg im April um 6,7 auf 19,5 Punkte. Ökonomen hatten nur mit 14,0 Punkten gerechnet. Auch die Lage wurde etwas besser bewertet.Die deutsche Wirtschaft hat zuletzt an Kraft gewonnen. Exporte, Produktion und Industrieaufträge legten im Februar jeweils zu. Ökonomen erwarten deshalb, dass das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal höher ausgefallen ist als Ende 2016 mit 0,4 Prozent.Das Statistikamt veröffentlicht im Mai eine erste Schätzung.