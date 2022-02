Krieg in der Ukraine – Crash beim DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In der Nacht ist nun das eingetreten, was viele für unmöglich hielten – ein Krieg in Europa. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gehen die Börsen weltweit auf Talfahrt. Der Deutsche Aktienindex machte kurz vor dem offiziellen Handelsstart in Frankfurt außerbörslich an der Unterstützung von 13.800 Punkten kehrt und löst sich in den ersten Handelsminuten weiter von seinen Tiefständen. Wir stellen die Einschätzung von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.



Für den heutigen Handel gilt eins: Alles ist möglich. Je nachdem wie heftig die Meldungen aus der Kriegsregion ausfallen, dürften die Börsen mit erratischen Kursbewegungen darauf reagieren. Auf der anderen Seite werden die Investoren jetzt ganz genau auf die nächste Reihe an Sanktionen gegen Russland schauen und deren Effekte für Rohstoffpreise, Wirtschaft und einzelne Unternehmen versuchen abzuschätzen.



Für langfristig orientierte Anleger gilt in diesen Stunden, trotz der Turbulenzen an der Börse Ruhe zu bewahren. Solche Kriegsszenarien sind für die Börse vor allem deshalb schwierig, weil sie ein hohes Maß an Unsicherheit mit sich bringen. Allen voran schwingt bei dieser militärischen Auseinandersetzung auch das Risiko mit, dass der Konflikt nicht nur auf die zwei beteiligten Länder begrenzt bleibt, sondern weitere Länder und am Ende auch die Nato mit hineingezogen werden.



Die wichtigsten Rohstoffe und Edelmetalle reagieren stark auf den Kriegsausbruch. Das Öl der Sorte Brent ist nach monatelangem Anstieg nun über 100 Dollar pro Barrel angekommen. Vor dem Hintergrund von Sanktionen gegen Russland und dem damit einhergehenden eingeschränkten Angebot an Öl dürfte sich der Preis im besten Fall auch dort halten. Ähnlich sieht es beim Goldpreis aus. Viele Anleger flüchten in den sicheren Hafen und treiben das Edelmetall nach oben. Ob sich diese Entwicklung allerdings so fortsetzt, ist nicht wie beim Öl eindeutig vorauszusagen.



Auf der Aktienseite gibt es zwar viele gute Nachrichten wie beispielsweise die erhöhte Dividende von SAP oder Mercedes, der Zeitpunkt könnte aber nicht ungünstiger sein. Unter normalen Umständen hätten diese Aktien mit solchen Nachrichten sicherlich Boden gutmachen können, heute gehen sie aber im Kriegsgetümmel völlig unter.