Krieg, Schulden, Inflation, Realzinsen und das Gold

Einiges hat die Welt durcheinandergewirbelt und der starke US-Dollar sorgt für Widrigkeiten

Ein starker US-Dollar kann zu großen Auswirkungen führen. Denn er zeigt die Verschärfung der geldpolitischen Grundlagen im weltweiten Finanzsystem auf. Dies führt zu Verunsicherungen bei Investoren und abgesehen vom US-Dollar schwächelten fast alle anderen Währungen. Einige Anleger werden sich umorientieren. Aus der Vergangenheit lässt sich ablesen, dass sich bei unruhigen Finanzmärkten gute Positionen für hohe Renditen bei Minenwerten ergeben können. Ist die Marktentwicklung nicht gut, trifft dies zwar auch Minenwerte, aber wenn es wieder aufwärts geht, dann ist die Entwicklung bei den Minenwerten deutlich besser. Veränderungen führen so oft zu guten Chancen. Da sollten Investoren sich bei Goldgesellschaften umschauen.





Der Mai begann für den Goldpreis enttäuschend. Der April brachte ein Minus von 6,5 Prozent für den Preis des edlen Metalls. Aber schon mehren sich Stimmen, beispielsweise von Bloomberg Intelligence, die den Goldpreis kurz vor einem großen Ausbruch über die Marke von 2.000 US-Dollar sehen. Die US-Notenbank hat den Kampf gegen die Inflation aufgenommen und Anleger bewerten ihre Risikopositionen neu. Die Dollarstärke drückt auf den Goldpreis. Betrachtet man aber den Yen, dann ist Gold um 20 Prozent gestiegen, in Euro rund 15 Prozent. Da sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Gegenwind des US-Dollar zu Ende geht. Und dann wird der Goldpreis abheben und mit ihm die Werte der gut aufgestellten Goldunternehmen. Da wäre etwa Maple Gold Mines. Die Gesellschaft kommt bestens voran mit seinen Projekten Douay und Joutel in Quebec. Mit dem Partner Agnico Eagle Mines wurde für beide Projekte der Bericht gemäß NI 43-101 eingereicht. OceanaGold produziert bereits, die Goldminen liegen in Neuseeland, auf den Philippinen und in den USA. Die Produktion im ersten Quartal 2022 war um 26 Prozent höher als im Vorquartal.





