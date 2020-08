Krieg in Berlin?

Heute Morgen um 3 Uhr war die Nacht erst einmal vorbei. Einer oder mehrere Hubschrauber donnerten mit Getöse mehrmals im Tiefflug über unsere Gegend. Früher standen sich hier jahrzehntelang Russen und Amerikaner gegenüber, da war es aber eigentlich immer ruhig.

Doch jetzt? Da ich keine Krankenwagen höre, kann es sich nicht um einen Unfall auf der Autobahn handeln. Es bleibt eigentlich nur eine Lösung, nämlich dass sich das alles um die nachts anreisenden Corona-Demonstranten dreht.

Ich muss allerdings an Vietnam denken. Ich liege in meinem Bett und es hört sich an, als liefe ein Film über den Vietnamkrieg. Und ich nehme mir vor, gleich am Morgen, falls ich noch einmal einschlafe, „The End“ der Doors aufzulegen.

Ich habe keine Ahnung von den anstehenden Demonstrationen und auch keine Meinung dazu. In Berlin grassiert sowieso der Wahnsinn und ich freue mich jeden Tag, in der Peripherie so dicht an der Autobahn zu wohnen, dass ich, wenn ich will, schwupps sofort weg bin.

Interessant ist an dieser Sache jedoch, wie sich manche Dinge zusammenbasteln. Ich schreibe mittlerweile seit 35 Jahren Tagebuch und habe gerade mit einem orangefarbenen angefangen. Und weil es das noch nie gab, habe ich darin euphorisch die „orangene Phase“ ausgerufen und damit viel Gutes verbunden.

Da es mir in den letzten Tagen jedoch nicht so gut ging, habe ich dort schließlich hineingeschrieben, vielleicht alles falsch angepackt zu haben und nach „Agent orange“ gegriffen zu haben. Und dann auch noch heute Nacht die Vietnam-Hubschrauber. Das ist schon skurril.

Die vorläufige Republik





In der letzten Woche habe ich einen neuen Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2018 bekommen. Er ist vom 21. August und nach § 165 der Abgabenordnung vorläufig. Er ersetzt den Einkommensteuerbescheid für 2018 vom 25. Juni dieses Jahres, der ebenfalls vorläufig gewesen ist.

Wenn ich nicht wüsste, dass mir hier niemand einen dummen Streich spielt, würde ich genau daran glauben.

Von dem Kleingedruckten über vier Seiten verstehe ich kaum etwas. Ich sehe aber, dass die Vorläufigkeit unter anderem auf der noch nicht gefallenen Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags von 1995 beruht sowie auf der ebenfalls noch höchstrichterlich ausstehenden über die Höhe des Zinssatzes für verspätete Zahlungen.

Ich bin ja im Grunde genommen überzeugt von unserer Demokratie und dem Rechtsstaat, doch ich denke, die Monty Pythons hätten das sicherlich besser hingekriegt.

Seit 25 Jahren haben wir jetzt bereits den Solidaritätszuschlag, doch ob er verfassungsmäßig ist, wissen wir immer anscheinend noch nicht. Aha. Gerne würde ich einmal wissen, was wäre, wenn der Solidaritätszuschlag nicht verfassungsmäßig wäre. Müssten wir dann wie beim Monopoly wieder zurück auf Los? Würden dann alle Lohn- und Steuerrechnungen der letzten 25 Jahre neu berechnet werden müssen? Und was ist dann mit den Leuten, die zwischenzeitlich gestorben sind?

Ich überlege mir auch, wie lange wohl Jeff Bezos brauchen wird, um zu entscheiden, wie hoch der Zinssatz für säumige Schuldner bei Amazon ist? 10 Sekunden, 20 Sekunden, gar eine ganze Minute? Unser Rechtsstaat braucht dafür jedoch Jahre oder Jahrzehnte.

Und nehmen wir einmal die richtig großen Steuerthemen in den multinationalen Unternehmen: Wie kann man eigentlich wirtschaftlich effiziente Entscheidungen fällen, wenn alle Steuern nur vorläufig sind und niemand weiß, wieviel er im Endeffekt wirklich bezahlen muss?

Und es geht ja noch weiter. Wie geht es denn dem Vergewaltigungsopfer, bei dem das Urteil und damit das Wegsperren des Täters auf Dauer vorläufig ist, weil dieser immer wieder Einspruch einlegen und Revision oder Wiederaufnahme beantragen kann, bis er ohnehin vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird? Kommt das Opfer da jemals zur Ruhe? W.C., wohl kaum.

Von der Mietbremse in Berlin will ich gar nicht sprechen, bei dem die Vermieter mittlerweile stets Schattenpreise in die Mietverträge schreiben, die in der Regel die doppelte Höhe des von der Mietpreisbremse festgeschriebenen Mietzinses ausmachen. Da wird also irgendwann im Jahr 2025 oder noch später ein Gericht entscheiden, ob die Mieter ihre bereits gezahlten Mieten noch einmal überweisen müssen oder nicht. Das alles ist doch ein Wahnsinn.

Natürlich muss es ordentliche Gerichtsverfahren geben mit der Möglichkeit von Einspruch und Revision. Doch wenn dadurch ein ganzes Land in den Zustand der Vorläufigkeit versetzt wird, dann zerstört der Rechtsstaat damit genau das, was er eigentlich zu schützen vorgibt.

Dann könnten wir ja auch gleich unsere Polizisten und sonstigen Bewahrer der letzten Verlässlichkeiten der öffentlichen Ordnung schutzlos den Räubern, Extremisten und Randalieren da draußen auf den Straßen in unserem Land ausliefern. Aber das würde doch kein vernünftiger Staat tun.

Nein, das würde eine rationale Regierung niemals mit dem ihr anvertrauten Staatsgebilde machen. Niemals! Denn dann hätte sie ja ebenso wie dieser nur vorläufigen Charakter. Und das kann und wird nicht passieren.

Bernd Niquet





