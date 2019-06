Kreditkartenanbieter American Express Co. emittiert eine US-Dollar Anleihe

Der amerikanische Kreditkartenanbieter American Express Co. begibt eine neue dreijährige US-Dollar Anleihe (WKN: A2R2KS). Das Emissionsvolumen beträgt 1,25 Mrd. US-Dollar. Der Kupon beträgt 2,75 % und wird erstmals anteilig halbjährlich am 20.11.2019 ausbezahlt. Die Fremdwährungsanleihe ist am 20.05.2022 fällig. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 USD in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 USD. American Express wird von S&P mit einem Rating von BBB+ eingestuft.