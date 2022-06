Kreditfinanzierte Aktienspekulation sorgt für Turbulenzen

Liebe Leser,

das Spekulieren auf Kredit nimmt in jeder Aktienhausse zu, und ein sehr starker und steiler Anstieg der Wertpapierkredite ist ein typisches Merkmal von Spekulationsblasen. Das sehen Sie auf dem folgenden Chart. Er zeigt Ihnen in Rot den Verlauf des S&P 500 (rechte Achse) und darüber in Blau die Summe der US-Wertpapierkredite in Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP, linke Achse).

Von März 2020 bis Oktober 2021 hat die kreditfinanzierte Aktienspekulation von einem bereits sehr hohen Niveau aus einen weiteren steilen Anstieg erfahren. Damit wurde sowohl das hochspekulative Treiben während der Endphase der Technologieblase in den Jahren 1999/2000 weit übertroffen, als auch das Geschehen am Top von 2007.

US-Wertpapierkredite in % des BIP (blau), S&P 500 (rot), 1997 bis 2022









Die Wertpapierkredite sind trotz des jüngsten Rückgangs immer noch deutlich höher als an den Tops der Jahre 2000 und 2007.





Quelle: finra.org; www.krisensicherinvestieren.com





Wichtiger Baisse-Indikator hat nach unten gedreht

Gewöhnlich erfolgt die Wende bei den Wertpapierkrediten kurz bevor oder kurz nachdem der Aktienmarkt seinen Höhepunkt erreicht hat. So war es bei allen Haussen der Nachkriegszeit inklusive der beiden hier gezeigten Tops der Jahre 2000 und 2007 (gelbe Ellipsen).

Wie Sie sehen, hat dieser wichtige Indikator inzwischen klar nach unten gedreht. Damit bestätigt er meine Prognose, dass sich die Aktienmärkte in der Frühphase einer Aktienbaisse befinden.

Spekulieren auf Kredite noch höher als im Jahr 2000

Nun sind die Wertpapierkredite aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau – höher als am Top der Jahre 2000 und 2007. Von einem Rückgang der Spekulation auf ein Normalmaß kann also noch überhaupt keine Rede sein. Damit lässt diese wichtige Kennzahl viel Platz für eine Fortsetzung der Baisse.

Hohe Wertpapierkredite wirken in Zeiten fallender Aktienkurse wie ein Brandbeschleuniger, da das Aktiendepot als Kreditsicherheit dient. Wenn der Wert der Sicherheiten sinkt, muss die Kreditsumme durch den Verkauf von Aktien reduziert werden. Es müssen also umso mehr Aktien verkauft werden, je stärker die Kurse fallen. Ein Teufelskreis.

Sichern Sie sich ab

Auf die Trendwende der Wertpapierkredite im Jahr 2000 folgte eine Baisse, in deren Verlauf sich der S&P 500 halbierte, während der DAX um 73% abstürzte und der NASDAQ 100 sogar um 83%. Nach der Trendwende im Jahr 2007 ging es mit dem S&P 500 58% nach unten; beim DAX waren es 56%, beim NASDAQ 100 54%.

Aufgrund der rekordhohen fundamentalen Überbewertung, die im aktuellen Zyklus erreicht wurde, sollten Sie sich auf ähnlich starke Kursrückgänge vorbereiten.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,

Ihr Claus Vogt, Chefredakteur Krisensicher Investieren

Der Bitcoin zeigt eine mächtige Topformation.