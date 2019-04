Kreativer M&A Deal zwischen Canopy Growth und Acreage inspiriert den Markt

Der 3,4 Milliarden USD schwere M&A Deal zwischen dem Marktführer Canopy Growth (NYSE: CGC, TSX: WEED) und der in den 20 US-Staaten tätigen Acreage Holdings (CSE: ACGR.U, OTCQX: ACRGF) bewegt weiter die gesamte Cannabisbranche. Durch die kreative Idee einer Kaufoption für Acerage im Falle einer vollständigen Legalisierung von Cannabis in den USA hat Canopy möglicherweise ein generelles Rezept für den Einstieg von kapitalstarken kanadischen Cannabisunternehmen auf dem US-Markt geschaffen. Fieberhaft werden mögliche ähnliche Deals diskutiert.

Cam Battley, Chief Commercial Officer für Aurora Cannabis (NYSE: ACB, TSX: ACB), betonte gegenüber Yahoo Finance Kanada, er glaube nach wie vor an die kanadische Dominanz in der globalen Position des Cannabismarkts trotz der wachsenden Begeisterung für US-amerikanische Cannabisfirmen. Der Exekutive sagte, er habe gegenüber den kanadischen Regierungsbeamten die Frage der Dominanz und eines Rennens im Cannabis-Raum zur Diskussion gebracht, von denen er sagte, sie seien aufgeschlossen für seine Kommentare.

Während einer vierteljährlichen Telefonkonferenz mit Aktionären wurde Howard Willard, CEO der Altria Group (NYSE: MO), am Donnerstag danach gefragt, ob sein Cannabis-Partner Cronos Group (NASDAQ: CRON, TSX: CRON) seine Präsenz in den USA eventuell in ähnlicher Form ausbauen wolle wie Canopy. Willards Antwort lautete: „Ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten ein oder zwei Jahren mehr dazu sagen werden."

Im vergangenen Quartal hatte Altria eine Investition in Höhe von 2,4 Mrd. CAD in die Marihuana-Cronos Group abgeschlossen, wodurch Altria einen Anteil von 45 Prozent erwarb. Es besteht die Option, weitere 10 Prozent der Anteile zu erwerben.

Quelle: https://investingnews.com/daily/cannabis-investing/cannabis-weekly-roundup-2/



