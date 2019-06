Der Kranke Mann am Bosporus!

Nein damit ist nicht Recep Erdogan, der aktuelle Präsident der Türkei gemeint. Mit diesem Ausspruch persiflierte man im 19 Jahrhundert das immer schwächer werdende und von Aufständen seiner besetzten Gebiete, geschwächte Osmanische Reich.

So ergeht es aktuell auch dem Silberpreis. Zwar scheint nach außen hin noch alles in Ordnung zu sein und klammert man einmal aus, dass Gold in der Zeit von seinem letzten Relevanten Tief bei $1267, fast $200 gemacht hat, sähe es bei Silber mit seinem Zuwachs von etwas über einem $1 auch nicht so dunkel aus. Doch im inneren des Charts, brodelt es seit Tagen ganz gewaltig.

Das weiße Metall kommt einfach nicht vom Fleck weg. Der wichtige Schritt, ein Überschreiten von $15.51 konnte nicht ausgeführt werden. Somit haben wir noch immer keinen Startschuss für die Welle iii in Pink erhalten. Alles steht und fällt nun mit der Marke von $15.08. Solange wir diese halten können, hat Silber die Chance auf einen Ausbruch. Doch der muss jetzt kommen und nicht irgendwann.

Wir fassen also zusammen, die Zeit arbeitet hier klar gegen die Bullen, wir müssen eigentlich so weit gehen, dass wir einen Marktschluss in dieser Woche unter $15.51 als Umkehrsignal des Marktes werten. Wir können uns hier anhand der prekären Lage einfach nicht darauf verlassen, dass Silber schon öfters solche Gaps zu Gold schnell geschlossen hat. Denn aktuell ist das kein Gap, sondern ein Scheunentor. Silber müsste bei 25$ stehen! Unsere Stopps bleiben wie bekannt. Wenn auch Sie die nächsten Einstiege bei Gold und Silber für Ihren Handelserfolg nutzen möchten, testen Sie Deutschlands akkuratestes Analysehaus kostenlos unter: www.hkcmanagement.de